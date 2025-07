Mindestens 18 Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die russischen Regionen Lipezk, Brjansk und Woronesch sind in der Nacht zum Dienstag mindestens 18 Menschen verletzt worden.

Zudem seien Häuser und andere Gebäude beschädigt worden, teilten die Gouverneure der drei Gebiete mit. In der Region Woronesch an der Grenze zur Ukraine wurden den Angaben zufolge sechzehn Menschen verletzt, darunter ein Jugendlicher. Die russische Luftabwehr habe dort zwölf Drohnen zerstört. In der Grenzregion Brjansk wurde demnach eine Frau bei einem Drohnenangriff auf ein Dorf verletzt. In der Stadt Jelez in der südwestlichen Region Lipezk sei eine Drohne in einem Industriegebiet abgestürzt. Dabei sei ein Mensch verletzt worden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe in der Nacht insgesamt 55 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen und dem Schwarzen Meer zerstört, darunter drei über der Region Lipezk. Eine Stellungnahme der Ukraine zu den Angriffen lag zunächst nicht vor. Beide Seiten bestreiten, bei ihren Angriffen gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen. In dem Krieg, den Russland vor mittlerweile mehr als drei Jahren gegen die Ukraine begonnen hat, sind jedoch Tausende Zivilisten ums Leben gekommen, die meisten davon Ukrainer. Die Ukraine hat bereits mehrfach Luftangriffe auf Lipezk geflogen. Die Region gilt als strategisch wichtig und beherbergt einen Luftwaffenstützpunkt, der ein wichtiges Ausbildungszentrum ist.

