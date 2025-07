Original-Research: Samara Asset Group PLC (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Samara Asset Group PLC - von GBC AG 15.07.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Samara Asset Group PLC Unternehmen: Samara Asset Group PLC ISIN: MT0001770107 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,93 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Q1 2025 Portfolio- und NAV-Entwicklung Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die Samara Asset Group einen Rückgang ihres NAV, der vor allem auf die Volatilität ihrer wichtigsten Vermögenswerte zurückzuführen ist. Zum 31. März belief sich der Bruttovermögenswert auf rund 255,3 Millionen Euro, während der NAV bei etwa 210,9 Millionen Euro lag. Damit ergibt sich ein Rückgang gegenüber den Werten zum Jahresende 2024, als diese bei 297,4 Millionen Euro für die Bruttovermögenswerte und 245,2 Millionen Euro für den NAV gelegen hatten. Diese Entwicklung spiegelt die doppelte Belastung durch sinkende Bitcoin-Preise und einen deutlichen Rückgang der Marktbewertung der Northern Data AG wider, die zusammen einen wesentlichen Teil der Vermögensbasis von Samara darstellen. Die Kurskorrektur von Bitcoin im Verlauf des Quartals wirkte sich unmittelbar auf die Finanzlage von Samara aus. Ende März 2025 hielt das Unternehmen rund 325 Bitcoin, nachdem es seine Position im Vergleich zu früheren Beständen reduziert hatte, um neue Investitionen zu finanzieren und die Verschuldungsquote zu steuern. Zwar verfolgt Samara aktive Strategien, um mit seinen Bitcoin-Beständen zusätzliche Erträge zu erzielen, jedoch führte der Rückgang des Marktpreises zu einer niedrigeren Euro-Bewertung dieses Portfoliobestandteils. Auch der Aktienkurs von Northern Data verzeichnete im ersten Quartal einen erheblichen Rückgang. Nachdem die Aktie zum Jahresende 2024 noch auf einem hohen Niveau notiert hatte, kam es bis Ende März zu deutlichen Verlusten, die unseres Erachtens eher auf die allgemeine Marktstimmung im Zusammenhang mit den Zollstreitigkeiten unter US-Präsident Trump zurückzuführen waren als auf unternehmensspezifische Entwicklungen. Diese marktbedingte Abwertung von Northern Data belastete den Bruttovermögenswert von Samara zusätzlich. Abgesehen von diesen großen Engagements blieben die breit gestreuten Anlagen von Samara in Venture-Fonds und Private Equity weitgehend stabil. Das Fund-of-Funds-Portfolio, das unterschiedliche Sektoren wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Blockchain abdeckt, verzeichnete im Quartal keine wesentlichen Bewertungsänderungen. Die Neuinvestitionen fielen moderat aus, und das Verschuldungsprofil der Bilanz blieb konservativ. Das Unternehmen setzte seinen vorsichtigen Ansatz im Bilanzmanagement fort und hielt eine hohe Liquidität sowie eine im Verhältnis zum Eigenkapital moderate Verschuldung aufrecht. Zusammenfassend beendete Samara das erste Quartal mit einem niedrigeren NAV, der in erster Linie auf externe Marktbewegungen bei Bitcoin und Northern Data zurückzuführen war und nicht auf operative Schwächen oder portfoliospezifische Verschlechterungen. Trotz dieses Rückgangs bleibt die zugrunde liegende Anlageplattform intakt und gut positioniert, um von einer Stabilisierung der Märkte zu profitieren. Aktualisierte Bewertung und Kurszielprognose Über die Zahlen des ersten Quartals hinaus gestalten sich die Bewertungsaussichten für die Samara Asset Group deutlich konstruktiver, insbesondere vor dem Hintergrund mehrerer identifizierbarer latenter Wertquellen. Ein wesentlicher Treiber für das potenzielle Wachstum des NAV ist die Neubewertung der Beteiligung von Samara an Plasma. Diese Anpassung wurde im Bericht für das erste Quartal noch nicht berücksichtigt, jedoch haben Ereignisse nach Quartalsende den impliziten Wert dieses Vermögenswerts erheblich gesteigert. Aufgrund jüngster Finanztransaktionen weist die Beteiligung von Samara an Plasma nun einen deutlich höheren Wert auf als zuvor ausgewiesen. Allein diese Entwicklung dürfte den Nettovermögenswert von Samara im Vergleich zum Basiswert des ersten Quartals um mehrere zehn Millionen Euro erhöhen. Darüber hinaus eröffnet die Möglichkeit einer Erholung der Marktkapitalisierung von Northern Data weiteres Potenzial für eine Steigerung des NAV. Obwohl der Aktienkurs von Northern Data im ersten Quartal unter Druck geraten war, bleibt das Unternehmen in einer wachstumsstarken Branche positioniert. Eine Verbesserung der Marktstimmung könnte dazu führen, dass sich die Bewertung wieder dem vorherigen Niveau annähert oder dieses sogar übertrifft. Eine solche Erholung würde sich unmittelbar positiv auf die Bilanz von Samara auswirken und einen erheblichen Teil der im Quartal erfassten unrealisierten Verluste kompensieren. Zudem bleibt Bitcoin sowohl ein Risiko als auch eine bedeutende Chance innerhalb des Portfolios von Samara. Ein Umfeld mit wieder steigenden Preisen könnte den in Euro ausgewiesenen Wert der Bitcoin-Reserven von Samara deutlich erhöhen. Selbst eine moderate Aufwertung würde einen erheblichen Teil des zu Beginn des Jahres 2025 verzeichneten Rückgangs ausgleichen, während optimistischere Szenarien zu einer spürbaren Steigerung des NAV führen könnten. Es ist dabei wesentlich zu betonen, dass unsere Zielbewertung für die Samara Asset Group aus den Zielbewertungen abgeleitet wird, die wir den zugrunde liegenden Vermögenswerten beimessen. So basiert unsere Schätzung des inneren Werts beispielsweise auf einem Bitcoin-Preisszenario von 150.000 US-Dollar. Zwar spiegelt der NAV zum 31. März 2025 vorübergehende Rückgänge infolge von Marktvolatilität wider, jedoch bleibt unsere langfristige Kursprognose unverändert und gründet sich auf das Erholungspotenzial dieser Vermögenswerte in Richtung unserer Zielwerte. Die Zusammenführung der aktuellen NAV-Basis des ersten Quartals mit diesen latenten Bewertungsfaktoren deutet auf einen wesentlich höheren inneren Wert der Samara Asset Group hin, als es die jüngsten Marktpreise vermuten lassen. Pro-forma-Berechnungen, die die Neubewertung von Plasma, eine mögliche Erholung bei Northern Data sowie ein zukunftsorientiertes Bitcoin-Aufwertungsszenario berücksichtigen, implizieren einen Nettovermögenswert von annähernd 362 Millionen Euro, was einem geschätzten Wert von 3,93 Euro je Aktie entspricht. Im Vergleich zu einem Aktienkurs von knapp 2,00 Euro legt diese innere Bewertung nahe, dass die Aktie derzeit mit einem erheblichen Abschlag gehandelt wird und Anlegern ein beträchtliches Aufwärtspotenzial bietet, sobald die unterschiedlichen verborgenen Werte erkannt und im Markt eingepreist werden. Angesichts der breiten Diversifizierung der Investitionen von Samara und der nachgewiesenen Fähigkeit des Unternehmens, wachstumsstarke Chancen zu identifizieren und zu nutzen, bleiben die Perspektiven für eine Erholung und Expansion des NAV unseres Erachtens günstig. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=09de05eaae7ff5348d3e1d4099ee4299
Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http:s//www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Fertigstellung: 14.07.2025 (16:30) Erste Weitergabe: 16.07.2025 (10:00)