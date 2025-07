Passagiere müssen für Auslandsflüge tiefer in die Tasche greifen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Preise für Flugtickets ins Ausland sind gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, verteuerten sich die Preise für internationale Flüge im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent.

Betrachtet man die Preise in der Economy-Class, gab es die größten Steigerungen bei Flügen ins europäische Ausland (plus 7,7 Prozent). Für Flüge nach Nordamerika zahlten Passagiere in der ersten Jahreshälfte rund 1,7 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2024, nach Mittelamerika 0,3 Prozent mehr. Günstiger wurden hingegen Tickets nach Südamerika (minus 3,0 Prozent) und Afrika ( minus 4,6 Prozent). Den größten Preisrückgang gab es bei Flügen nach Asien und Australien (minus 5,8 Prozent).

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Thomas Seythal)