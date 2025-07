Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Arbeitsmarkt

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Arbeitsmarkt:

"Die These, dass Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung eine Reihe von Jobs überflüssig machen, ist populär. Jeder dritte Job in Europa könnte wegfallen, schätzt die Großbank Goldman Sachs. Ist also der Fachkräftemangel die größte Herausforderung für den Arbeitsmarkt - oder das Wegfallen vieler Jobs? Nur wer die Kristallkugel hat, kann das beantworten."/yyzz/DP/he