ROUNDUP/DocMorris und Redcare: Zulassung für CardLink bis Anfang 2027 verlängert

ZÜRICH (dpa-AFX) - Patienten in Deutschland können elektronische Rezepte bei den Online-Apotheken Redcare Pharmacy und DocMorris auch während der Übergangszeit zu einer neuen Abwicklungsinfrastruktur einlösen. Die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik habe die Zulassung für die in die App integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert, teilte DocMorris am Dienstagmorgen mit. Von Redcare hieß es, dass das Unternehmen über seinen Technologiepartner die Bestätigung erhalten habe, dass die Gematik die CardLink-Lizenz in Deutschland bis zum 31. Januar 2027 (zuvor 31. März 2026) verlängert habe.

Die Einlösung von E-Rezepten ist damit auch während des Übergangs zur neuen Proof of Patients Presence (PoPP) Infrastruktur gesichert. Diese Technologie soll deutschlandweit eingeführt werden und die kontaktlose Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte ohne PIN ermöglichen.

Die Aktien von Redcare und von DocMorris legten am Dienstag deutlich zu.