ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 970 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Zahlen mit einem Kursziel von 970 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande hob am Mittwoch vor allem den starken Auftragseingang des Ausrüsters der Chipindustrie im zweiten Quartal hervor. Er fragt sich jedoch, ob die Aussagen zum Wachstum 2026 mit dem Verweis auf gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten auf Signale von Kundenseite zurückgingen. Die Aktie könnte daher trotz des guten zweiten Quartals in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben, vermutet er./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 07:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 07:46 / BST

