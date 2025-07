EQS-Adhoc: ADTRAN Holdings, Inc.: Vorläufige Q2 2025 Umsatzerlöse liegen oberhalb der bisherigen Prognosespanne

EQS-Ad-hoc: Adtran Holdings, Inc. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ADTRAN Holdings, Inc.: Vorläufige Q2 2025 Umsatzerlöse liegen oberhalb der bisherigen Prognosespanne



16.07.2025 / 21:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

ADTRAN Holdings, Inc.: Vorläufige Q2 2025 Umsatzerlöse liegen oberhalb der bisherigen Prognosespanne

Huntsville, Alabama (Vereinigte Staaten von Amerika). 16. Juli2025 (CT).

Im Rahmen der Erstellung des Berichts für das zweite Quartal 2025 der ADTRAN Holdings, Inc. („ADTRAN Holdings“ oder die „Gesellschaft“) (NASDAQ: ADTN; FSE: QH9) hat die Gesellschaft heute festgestellt, dass die vorläufigen U.S.-GAAP Umsatzerlöse für das zweite Quartal 2025 von der bisherigen Prognosespanne abweichen und diese übersteigen.

Die Abweichung von der Prognose bezüglich der Umsatzerlöse resultiert aus verbesserten Marktbedingungen während des zweiten Quartals 2025 sowie wachsender Kundennachfrage für unsere Produkte und Dienstleistungen. Die vorläufigen Zahlen waren wie folgt:

Die vorläufigen U.S.-GAAP Umsatzerlöse lagen zwischen $262,5 Millionen und $267,5 Millionen und damit 0% bis 2% über dem oberen Wert der bisherigen Prognosespanne von $247,5 Millionen bis $262,5 Millionen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich während des zweiten Quartals 2025 kontinuierlich verbessert und führten dazu, dass die Umsatzerlöse das obere Ende der bisherigen Prognosespanne überschreiten.

Die endgültigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 werden nach U.S.-Börsenschluss am Montag, den 4. August 2025 (Central Time) bzw. vor Börseneröffnung am Dienstag, den 5. August 2025 (Mitteleuropäischer Zeit) unter https://investors.adtran.com/ veröffentlicht.

Die Informationen in dieser Ad-hoc-Meldung basieren ausschließlich auf ungeprüften Ergebnissen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen auch an der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussehen", "werden", "können", "könnten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Darüber hinaus kann ADTRAN Holdings durch seine Geschäftsleitung von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete öffentliche Aussagen zu den hier beschriebenen Themen machen. Sämtliche solcher zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum dieser Ad-hoc-Meldung und ADTRAN Holdings ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise Schätzungen und spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage aktueller Informationen wider. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Obwohl es unmöglich ist, alle diese Faktoren zu identifizieren, können Faktoren, die dazu geführt haben und in Zukunft dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den von ADTRAN Holdings geschätzten abweichen, unter anderem sein: (i) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, die in unserem Kreditvertrag vereinbarten Auflagen einzuhalten betreffend die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Minderheitsaktionären der Adtran Networks SE ("Adtran Networks") gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und Adtran Networks ("BGAV") und die Leistung von Zahlungen an Adtran Networks zum Verlustausgleich gemäß BGAV; (ii) das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsprozesse, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden, sowie von verändertem Verhalten unserer Kunden bezüglich ihrer Ausgaben; (iii) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Inventar-Prozess und unserer Fähigkeit, zur Anpassung an die Kundennachfrage; (iv) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit unserem Verschuldensgrad und unserer Fähigkeit, Liquidität zu generieren; (v) Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit anhaltenden erheblichen Schwächen in unserer internen Kontrolle der Finanzberichterstattung; (vi) Risiken aufgrund von Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik, einschließlich der Zollpolitik; (vii) Risiken, die von potenziellen Verletzungen von Informationssystemen und Cyber-Angriffen ausgehen; (viii) das Risiko, dass die Gesellschaft nicht in der Lage sein könnte, effektiv zu konkurrieren, auch durch Produktverbesserungen und -entwicklung ;und (ix) andere Risiken, die in den von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des zuletzt veröffentlichten Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 beendete Jahr in der aktuellen Fassung, unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31. März 2025 beendete Quartal, sowie unseres noch bei der SEC einzureichenden Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 beendete Quartal aufgeführt sind.

Weiterhin ist die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltene Finanzkennzahl eine vorläufige Schätzung vorbehaltlich unserer internen Kontrollen und Verfahren und unterliegt Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, unter anderem, in Bezug auf Veränderungen durch Anpassungen zum Quartalsende. Jegliche Abweichung zwischen den tatsächlichen Finanzergebnissen der Gesellschaft und der hierin enthaltenen, vorläufigen Spanne für die Umsatzerlöse können erheblich sein.

Veröffentlicht von

Adtran Holdings, Inc.

www.adtran.com

Für Medien

Gareth Spence

+44 1904 699 358

public-relations@adtran.com

Mitteilende Person und Investorenkontakt

Peter Schuman, IRC

+1 256 963 6305

investor.relations@adtran.com

Ende der Insiderinformation

