Aktien Frankfurt Eröffnung: Beruhigung um Fed-Chef treibt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufige Absage des US-Präsidenten Donald Trump an eine baldige Entlassung des US-Notenbankchefs Jerome Powell hat am Donnerstag für etwas Entspannung und steigende Kurse gesorgt. Der Leitindex Dax stieg im frühen Handel um ein Prozent auf 24.240 Euro. Vorausgegangen waren fünf Börsentage in Folge mit Abgaben.

"Nein, wir haben nichts vor", sagte Trump am Mittwoch auf die Frage, ob er Fed-Chef Powell entlassen wolle. Zuvor hatten Medien berichtet, Trump wolle Powell bald seines Amtes entheben. Allerdings ist Powell dem US-Präsidenten schon lange ein Dorn im Auge. Trump fordert immer wieder niedrige Leitzinsen, ohne dabei auf die Inflationsgefahren durch seine eigene Zollpolitik zu achten. Powell steht dagegen für eine umsichtige Geldpolitik.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 30..914 Zähler in den Handel. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann knapp ein Prozent./bek/mis