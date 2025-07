EQS-News: Hauptversammlung der BAVARIA Industries Group AG am 22.08.2025 im Künstlerhaus München

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Mittels Brief oder E-Mail bis zum 21.08.2025, 24:00 Uhr MESZ

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC





In der Hauptversammlung am 22.08.2025 bis zum Beginn der Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823