EQS-News: Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 am Donnerstag, 31. Juli 2025, um 14:00 Uhr (MESZ)

Steyr, Österreich, 17. Juli 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wird ihren Halbjahresbericht 2025am 31. Juli 2025 veröffentlichen. An diesem Tag findet um 14:00 Uhr (MESZ) ein Earnings Call statt.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, wird den Earnings Call leiten, durch die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 führen und den Ausblick für den weiteren Jahresverlauf sowie einen allgemeinen Überblick über die Geschäftsentwicklung von Steyr Motors geben. Im Anschluss an die Präsentation folgt eine Q&A-Session.

Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten.

Um am Earnings Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://webcast.meetyoo.de/reg/LQGYHcTiGKFu

Anschließend erhalten Sie Ihre persönlichen Einwahldaten, mit denen Sie am Earnings Call teilnehmen können.

Alle Teilnehmer werden während der Präsentation stumm geschaltet sein. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, können dies nach der Präsentation während der Q&A-Session tun.

Vor Beginn des Earnings Calls werden der ungeprüfte Halbjahresbericht 2025 und eine begleitende Präsentation auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ bereitgestellt.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

