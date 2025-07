GNW-News: Novartis verzeichnet ein starkes zweites Quartal mit zweistelligem Umsatzwachstum und erhöhter Kerngewinnmarge; Prognose für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr 2025 angehoben

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR * Der Nettoumsatz wuchs im zweiten Quartal um +11% (kWk(1), +12% USD), das operative Kernergebnis(1) verbesserte sich um +21% (kWk, +20% USD) * Das Umsatzwachstum beruhte auf der weiterhin starken Performance von Kisqali (+64% kWk), Entresto (+22% kWk), Kesimpta (+33% kWk), Scemblix (+79% kWk), Leqvio (+61% kWk) und Pluvicto (+30% kWk) * Die operative Kerngewinnmarge(1) stieg um +340 Basispunkte (kWk) auf 42,2%, vor allem aufgrund des höheren Nettoumsatzes * Das operative Ergebnis verbesserte sich im zweiten Quartal um +25% (kWk, +21% USD), der Reingewinn stieg um +26% (kWk, +24% USD) * Der Kerngewinn pro Aktie(1) wuchs im zweiten Quartal um +24% (kWk, +23% USD) auf USD 2,42 * Der Free Cashflow(1) belief sich im zweiten Quartal infolge eines höheren Nettogeldflusses aus operativer Tätigkeit auf USD 6,3 Milliarden (+37% USD) * Der Nettoumsatz wuchs im ersten Halbjahr um +13% (kWk, +12% USD), das operative Kernergebnis verbesserte sich um +24% (kWk, +21% USD) * Ausgewählte Meilensteine der Innovation im zweiten Quartal: * Die Phase-III-Studie PSMAddition mit Pluvicto lieferte positive Ergebnisse bei PSMA-positivem metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (PSMA+ mHSPC) * Beschleunigte Zulassung der FDA für Vanrafia (Atrasentan) bei Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) * Zulassungsanträge für OAV101 IT bei spinaler Muskelatrophie (SMA) in den USA und der EU eingereicht * Die Phase-II-Studie PIVOT-HD mit Votoplam lieferte positive Ergebnisse bei der Huntington-Krankheit * Eine Phase-II-Studie mit Remibrutinib lieferte positive Ergebnisse bei Nahrungsmittelallergien * Start eines Aktienrückkaufprogramms im Umfang von bis zu USD 10 Milliarden, das bis Ende 2027 abgeschlossen werden soll * Prognose für das operative Kernergebnis im Geschäftsjahr 2025(2) angehoben * Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet (unverändert) * Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich (bisher im niedrigen zweistelligen Prozentbereich) erwartet 1. Die Angaben in konstanten Wechselkursen (kWk), die Kernergebnisse und der Free Cashflow sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Erläuterungen der Nicht-IFRS- Kennzahlen finden sich auf Seite 40 der in englischer Sprache vorhandenen Kurzfassung des finanziellen Zwischenberichts. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle in dieser Mitteilung erwähnten Wachstumsraten auf den Vergleichszeitraum des Vorjahres. 2. Einzelheiten zu den Annahmen zur Prognose finden sich auf Seite 8. Basel, 17. Juli 2025 - Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 kommentierte Vas Narasimhan, CEO von Novartis: «Novartis hat mit zweistelligen Steigerungen des Umsatzes und des operativen Kernergebnisses erneut ein starkes Quartalsergebnis erzielt. Wir treiben die starke Performance unserer laufenden Neueinführungen von Kisqali, Pluvicto und Scemblix weiter voran und demonstrieren damit das Erneuerungspotenzial unseres Portfolios. Auch in unserer Pipeline haben wir bedeutende Meilensteine erreicht wie ein drittes positives Phase-III-Ergebnis für Pluvicto bei hormonsensitivem Prostatakarzinom sowie globalen Zulassungsanträgen für OAV101 IT bei spinaler Muskelatrophie (SMA). Unsere robuste Bilanz und unser Vertrauen in unser mittel- und langfristiges Wachstum versetzen uns in die Lage, im Rahmen unseres Engagements für ausgewogene Kapitalzuweisungen ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu USD 10 Milliarden zu starten.» Kennzahlen -------------------------------------------------------------- 2. 2. 1. 1. Quartal Quartal Veränderung Halbjahr Halbjahr Veränderung 2025 2024 in % 2025 2024 in % Mio. USD Mio. USD USD kWk Mio. USD Mio. USD USD kWk ------------------------------------------------------------------------------- Nettoumsatz 14 054 12 512 12 11 27 287 24 341 12 13 ------------------------------------------------------------------------------- Operatives Ergebnis 4 864 4 014 21 25 9 527 7 387 29 33 ------------------------------------------------------------------------------- Reingewinn 4 024 3 246 24 26 7 633 5 934 29 31 ------------------------------------------------------------------------------- Gewinn pro Aktie (USD) 2,07 1,60 29 32 3,91 2,91 34 37 ------------------------------------------------------------------------------- Free Cashflow 6 333 4 615 37 9 724 6 653 46 ------------------------------------------------------------------------------- Operatives Kernergebnis 5 925 4 953 20 21 11 500 9 490 21 24 ------------------------------------------------------------------------------- Kernreingewinn 4 710 4 008 18 19 9 192 7 689 20 22 ------------------------------------------------------------------------------- Kerngewinn pro Aktie (USD) 2,42 1,97 23 24 4,69 3,77 24 27 ------------------------------------------------------------------------------- Strategie Unser Fokus Novartis ist ein rein auf innovative Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen. Unser Fokus richtet sich klar auf vier therapeutische Kernbereiche (Herz- Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen; Immunologie; Neurologie; Onkologie). In jedem dieser Bereiche verfügen wir über mehrere bedeutende Arzneimittel im Markt und Produktkandidaten in der Pipeline, die auf eine hohe Krankheitslast eingehen und bedeutendes Wachstumspotenzial aufweisen. Neben zwei etablierten Technologieplattformen (Chemie und Biotherapeutika) erhalten drei neue Plattformen (Gen- und Zelltherapie, Radioligandentherapie und xRNA) Vorrang bei weiteren Investitionen in neue Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Geografisch konzentrieren wir uns auf das Wachstum in unseren vorrangigen Märkten: USA, China, Deutschland und Japan. Unsere Prioritäten 1. Wachstum beschleunigen: Erneutes Augenmerk auf die Entwicklung hochwertiger Medikamente (neue Wirkstoffe) und Fokussierung auf erfolgreiche Neueinführungen, mit einer reichhaltigen Pipeline in unseren therapeutischen Kernbereichen. 2. Rendite erzielen: Weitere Verankerung operativer Höchstleistungen und Verbesserung der Finanzergebnisse. Novartis geht bei der Kapitalzuweisung weiterhin diszipliniert und aktionärsorientiert vor, wobei ein beträchtlicher Cashflow und eine starke Kapitalstruktur für anhaltende Flexibilität sorgen. 3. Basis stärken: Freisetzung des Leistungspotenzials unserer Mitarbeitenden, Ausbau von Datenwissenschaft und -technologie sowie weiterer Aufbau des Vertrauens in der Gesellschaft. Finanzergebnisse Zweites Quartal Der Nettoumsatz belief sich auf USD 14,1 Milliarden (+12%, +11% kWk), wobei Volumensteigerungen 12 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten. Generikakonkurrenz wirkte sich mit 2 Prozentpunkten negativ aus, während die Preisentwicklung einen positiven Effekt von 1 Prozentpunkt und Wechselkurse ebenfalls einen positiven Effekt von 1 Prozentpunkt hatten. Das operative Ergebnis belief sich auf USD 4,9 Milliarden (+21%, +25% kWk) und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere Investitionen in prioritäre Marken sowie Neueinführungen und Nettoaufwendungen für Rechtsfälle teilweise absorbiert wurde. Der Reingewinn erreichte USD 4,0 Milliarden (+24%, +26% kWk) und beruhte vor allem auf dem höheren operativen Ergebnis, das durch einen höheren Finanzaufwand teilweise absorbiert wurde. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 2,07 (+29%, +32% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 5,9 Milliarden (+20%, +21% kWk) und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 2,6 Prozentpunkte (+3,4 Prozentpunkte kWk) auf 42,2% des Nettoumsatzes. Der Kernreingewinn wuchs vor allem dank des höheren operativen Kernergebnisses auf USD 4,7 Milliarden (+18%, +19% kWk) und wurde durch höhere Ertragssteuern und einen höheren Nettofinanzaufwand teilweise absorbiert. Der Kerngewinn pro Aktie erreichte USD 2,42 (+23%, +24% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Der Free Cashflow belief sich auf USD 6,3 Milliarden (+37% USD), gegenüber USD 4,6 Milliarden im Vorjahresquartal. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf einen höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit. Erstes Halbjahr Der Nettoumsatz belief sich auf USD 27,3 Milliarden (+12%, +13% kWk), wobei Volumensteigerungen 14 Prozentpunkte zum Wachstum beisteuerten. Generikakonkurrenz wirkte sich mit 2 Prozentpunkten negativ aus, während die Preisentwicklung von Anpassungen für Erlösminderungen vor allem in den USA profitierte und einen positiven Effekt von 1 Prozentpunkt hatte. Wechselkurse hatten einen negativen Effekt von 1 Prozentpunkt. Das operative Ergebnis belief sich auf USD 9,5 Milliarden (+29%, +33% kWk) und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz und Anpassungen der bedingten Gegenleistungen geprägt, was durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert wurde. Der Reingewinn belief sich auf USD 7,6 Milliarden (+29%, +31% kWk) und beruhte vor allem auf dem höheren operativen Ergebnis, das durch höhere Ertragssteuern und einen höheren Nettofinanzaufwand teilweise absorbiert wurde. Der Gewinn pro Aktie betrug USD 3,91 (+34%, +37% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Das operative Kernergebnis belief sich auf USD 11,5 Milliarden (+21%, +24% kWk) und war hauptsächlich durch den höheren Nettoumsatz geprägt, der durch höhere Investitionen in prioritäre Marken und Neueinführungen teilweise absorbiert wurde. Die operative Kerngewinnmarge stieg um 3,1 Prozentpunkte (3,7 Prozentpunkte kWk) auf 42,1% des Nettoumsatzes. Der Kernreingewinn wuchs vor allem dank des höheren operativen Kernergebnisses auf USD 9,2 Milliarden (+20%, +22% kWk) und wurde durch höhere Ertragssteuern und einen höheren Nettofinanzaufwand teilweise absorbiert. Der Kerngewinn pro Aktie erreichte USD 4,69 (+24%, +27% kWk) und profitierte von der geringeren gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien. Der Free Cashflow belief sich auf USD 9,7 Milliarden (+46% USD), gegenüber USD 6,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Zurückzuführen war dieser Anstieg auf einen höheren Nettogeldfluss aus operativer Tätigkeit. Prioritäre Marken im zweiten Quartal Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal beruhen auf einer anhaltenden Fokussierung auf entscheidende Wachstumstreiber (in der Reihenfolge ihres Beitrags zum Wachstum im zweiten Quartal): ------------------------------------------------------------------------------- Kisqali (USD 1 177 Millionen, +64% kWk) verzeichnete in allen Regionen starke Umsatzsteigerungen, wie beispielsweise ein Wachstum von +100% in den USA, mit einer starken Dynamik der jüngst eingeführten Indikation bei Brustkrebs im Frühstadium sowie weiteren Marktanteilsgewinnen bei metastasierendem Brustkrebs ------------------------------------------------------------------------------- Entresto (USD 2 357 Millionen, +22% kWk) erzielte aufgrund der starken Nachfrage weltweit ein kräftiges Wachstum ------------------------------------------------------------------------------- Kesimpta (USD 1 077 Millionen, +33% kWk) erzielte in allen Regionen Umsatzsteigerungen, die auf einer erhöhten Nachfrage und einem guten Zugang beruhten ------------------------------------------------------------------------------- Scemblix (USD 298 Millionen, +79% kWk) steigerte den Umsatz in allen Regionen, was den weiterhin hohen ungedeckten Bedarf bei chronischer myeloischer Leukämie (CML) sowie die nach wie vor starke Dynamik der kürzlich eingeführten Indikation zur Frühbehandlung in den USA verdeutlicht ------------------------------------------------------------------------------- Leqvio (USD 298 Millionen, +61% kWk) erzielte weiterhin stetige Zuwächse, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Akzeptanz bei Kunden und Patienten sowie auf der weiteren medizinischen Ausbildung liegt ------------------------------------------------------------------------------- Pluvicto (USD 454 Millionen, +30% kWk) verzeichnete in den USA eine vielversprechende Nachfragesteigerung, nachdem die Zulassung für metastasierenden kastrationsresistenten Prostatakrebs (mCRPC) vor Behandlung mit Taxanen erfolgt war; ausserhalb der USA wurden anhaltende Zugangserweiterungen zur Behandlung von mCRPC nach der Behandlung mit Taxanen verzeichnet ------------------------------------------------------------------------------- Cosentyx (USD 1 629 Millionen, +6% kWk) verzeichnete vor allem in den USA und in Europa Umsatzsteigerungen, die von jüngsten Markteinführungen sowie Volumensteigerungen in den wichtigsten Indikationen angetrieben wurden ------------------------------------------------------------------------------- Fabhalta (USD 120 Millionen) verzeichnete Umsatzsteigerungen durch die weitere erfolgreiche Einführung bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) in allen Märkten und durch jüngste Lancierungen zur Behandlung von Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und C3- Glomerulopathie (C3G) in den USA ------------------------------------------------------------------------------- Lutathera (USD 207 Millionen, +17% kWk) erzielte vor allem in den USA, Europa und Japan Umsatzsteigerungen, die auf die gestiegene Nachfrage und die frühere Behandlung, vor allem in den USA und Japan, zurückzuführen waren ------------------------------------------------------------------------------- Zolgensma (USD 297 Millionen, -17% kWk) verzeichnete einen Umsatzrückgang, der auf eine geringere Inzidenz von spinaler Muskelatrophie (SMA) im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen war, während nach wie vor eine robuste Nachfrage bestand ------------------------------------------------------------------------------- Nettoumsätze der 20 führenden Marken im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2. Quartal Veränderung 1. Halbjahr Veränderung 2025 in % 2025 in % Mio. USD USD kWk Mio. USD USD kWk ----------------------------------------------------------------------------- Entresto 2 357 24 22 4 618 22 22 ----------------------------------------------------------------------------- Cosentyx 1 629 7 6 3 163 11 11 ----------------------------------------------------------------------------- Kisqali 1 177 64 64 2 133 59 60 ----------------------------------------------------------------------------- Kesimpta 1 077 35 33 1 976 38 38 ----------------------------------------------------------------------------- Tafinlar + Mekinist 573 10 7 1 125 13 13 ----------------------------------------------------------------------------- Promacta/Revolade 502 -8 -9 1 048 -2 -1 ----------------------------------------------------------------------------- Jakavi 524 11 8 1 016 7 8 ----------------------------------------------------------------------------- Xolair 443 4 2 899 9 10 ----------------------------------------------------------------------------- Ilaris 477 30 27 896 24 24 ----------------------------------------------------------------------------- Pluvicto 454 32 30 825 26 26 ----------------------------------------------------------------------------- Tasigna 327 -27 -27 704 -16 -15 ----------------------------------------------------------------------------- Zolgensma 297 -15 -17 624 -3 -3 ----------------------------------------------------------------------------- Sandostatin Gruppe 303 -3 -3 620 -7 -6 ----------------------------------------------------------------------------- Leqvio 298 64 61 555 67 66 ----------------------------------------------------------------------------- Scemblix 298 82 79 536 79 78 ----------------------------------------------------------------------------- Lutathera 207 18 17 400 16 16 ----------------------------------------------------------------------------- Exforge Gruppe 191 7 7 370 0 3 ----------------------------------------------------------------------------- Lucentis 173 -37 -39 362 -39 -38 ----------------------------------------------------------------------------- Diovan Gruppe 154 -4 -4 304 1 3 ----------------------------------------------------------------------------- Galvus Gruppe 123 -18 -17 247 -17 -14 ----------------------------------------------------------------------------- Total Top 20 11 584 16 14 22 421 16 17 ----------------------------------------------------------------------------- Aktuelle Informationen zu Forschung und Entwicklung - die wichtigsten Entwicklungen im zweiten Quartal Neuzulassungen ------------------------------------------------------------------------------- Vanrafia Beschleunigte FDA-Zulassung für Vanrafia zur (Atrasentan) Verringerung der Proteinurie bei Erwachsenen mit primärer Immunglobulin-A-Nephropathie (IgAN) und dem Risiko eines schnellen Fortschreitens der Krankheit. Vanrafia lässt sich nahtlos zur unterstützenden Behandlung von IgAN hinzufügen und als Basistherapie einsetzen. ------------------------------------------------------------------------------- Coartem Swissmedic-Zulassung im Juli für Coartem Baby, (Artemether und Lumefantrin) das erste klinisch erprobte Malariamedikament, das spezifisch für Neugeborene und Kleinkinder mit einem Gewicht zwischen 2 kg und 5 kg konzipiert ist. Dieser Meilenstein bereitet den Weg für die Zulassung in acht afrikanischen Ländern durch das MAGHP-Verfahren (Marketing Authorization for Global Health Products). ------------------------------------------------------------------------------- Aktueller Stand von Zulassungsverfahren ------------------------------------------------------------------------------- OAV101 IT Abschluss der Zulassungsanträge für OAV101 IT zur (Onasemnogen-Abeparvovec) Behandlung von Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) in den USA und der EU. ------------------------------------------------------------------------------- Ergebnisse laufender klinischer Studien und andere bedeutende Entwicklungen ------------------------------------------------------------------------------- Pluvicto In einer vorspezifizierten Zwischenanalyse ((177Lu)Lutetium- erreichte die Phase-III-Studie PSMAddition vipivotidtetraxetan) bei PSMA-positivem metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC) ihren primären Endpunkt mit einem statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Vorteil hinsichtlich des radiologisch nachweisbaren progressionsfreien Überlebens (rPFS) der Patienten, die Pluvicto sowie die Standardbehandlung erhielten, im Vergleich zur Standardbehandlung allein. Die Studie zeigte auch einen positiven Trend des Gesamtüberlebens zugunsten des Pluvicto- Arms. Die Daten werden auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und je nach Rückmeldung der FDA in der zweiten Jahreshälfte 2025 zur regulatorischen Prüfung eingereicht werden. ------------------------------------------------------------------------------- Cosentyx Cosentyx zeigte in der Phase-III-Studie (Secukinumab) GCAptAIN keine statistisch signifikante Verbesserung einer anhaltenden Remission im Vergleich zu Placebo bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter oder schubförmig verlaufender Riesenzellarteriitis (RZA). Die Sicherheit bei RZA entsprach dem bekannten Sicherheitsprofil von Cosentyx. ------------------------------------------------------------------------------- Kisqali Eine neue Subgruppenanalyse der Phase-III- (Ribociclib) Studie NATALEE bei HR-positivem/HER2- negativem Brustkrebs im Frühstadium zeigte, dass Patienten, die Kisqali und eine Hormontherapie erhielten, bei einer medianen Nachbeobachtung von 44,2 Monaten bei allen messbaren Wirksamkeitsparametern weiterhin konsistente Reduktionen des Rezidivrisikos aufwiesen, unabhängig vom Alter und vom Status der Menopause. Die Daten wurden auf dem Kongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt. ------------------------------------------------------------------------------- Fabhalta In der Phase-IIIb-Studie APPULSE-PNH (Iptacopan) verzeichneten erwachsene Patienten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) und mit einem Hämoglobinspiegel von >=10 g/dl, die von Anti-C5-Therapien auf Fabhalta umgestiegen waren, klinisch bedeutsame Verbesserungen des Hämoglobinspiegels. Die grosse Mehrheit (92,7%) verzeichnete einen Hämoglobinspiegel von >=12 g/dl und erreichte damit normale oder beinahe normale Werte. Die Patienten, die mit Fabhalta behandelt wurden, benötigten während der Behandlungsperiode keine Transfusionen, erlebten keine Durchbruchhämolyse und verzeichneten keine bedeutenden unerwünschten vaskulären Ereignisse. Die Daten wurden auf dem Kongress der European Hematology Association (EHA) vorgestellt. ------------------------------------------------------------------------------- Scemblix In der Phase-IIIb-Studie ASC4START zur (Asciminib) Evaluation der Verträglichkeit und Wirksamkeit von Scemblix im Vergleich zu Nilotinib bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter Philadelphia-Chromosom- positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase (Ph+ CML-CP) verzeichneten die Patienten, die mit Scemblix behandelt wurden, ein um 55% geringeres Risiko eines Behandlungsabbruchs infolge unerwünschter Ereignisse im Vergleich zu Nilotinib; im Vergleich zu Patienten, die Nilotinib erhielten, erreichten unter Scemblix 12,7% mehr Patienten bis zur 12. Woche ein gutes molekulares Ansprechen. Die Daten wurden auf den Kongressen der American Society of Clinical Oncology (ASCO) und der European Hematology Association (EHA) vorgestellt. ------------------------------------------------------------------------------- Votoplam Die Phase-II-Studie PIVOT-HD mit Votoplam bei Patienten mit Huntington-Krankheit (HD) in Stadium 2 und 3 erreichte ihren primären Endpunkt der Reduktion des Huntingtin(HTT)- Proteinspiegels im Blut nach 12 Wochen (p°