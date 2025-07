IRW-News: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beliefert potenzielle Abnahmepartner in den Vereinigten Staaten mit Probenmaterial in Batteriequalität

IRW-PRESS: Focus Graphite Inc.: Focus Graphite beliefert potenzielle Abnahmepartner in den Vereinigten Staaten mit Probenmaterial in Batteriequalität

Das Probenmaterial enthält Anodenmaterial in Batteriequalität sowie einen hochleitfähigen Zusatzstoff, der auf langlebige Energiespeichersysteme zur Unterstützung erneuerbarer Energien zugeschnitten ist

17. Juli 2025, Ottawa, ON / IRW-Press / Focus Graphite Advanced Materials Inc. (TSX.V: FMS | OTCQB: FCSMF | FWB: FKC0) (Focus oder das Unternehmen), ein führendes kanadisches Graphiterschließungsunternehmen, das sich mit dem Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Lac Knife und Lac Tétépisca in Québec beschäftigt, gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich zwei Proben in Batteriequalität an potenzielle Abnahmepartner zur Evaluierung ausgeliefert hat. Damit setzt das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in seiner Vermarktungsstrategie und einen weiteren Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel, sich als strategischer Lieferant für den weltweiten Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu etablieren.

Focus hat in Zusammenarbeit mit der American Energy Technologies Company (AETC), einem Graphitverarbeitungs- und F&E-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, zwei Graphitmaterialien mit hohem Reinheitsgrad aus dem Erz der Lagerstätte Lac Knife hergestellt, die sich für Anwendungen im Lithium-Ionen-Batterie-Sektor eignen:

- Beschichteter sphärischer Naturgraphit (CSPG, Charge GN250619002): Dieses Anodenmaterial entspricht der Spezifikation Standard Grade CSPG mit einem D50 von ca. 23,9 µm und einem Reinheitsgrad von >99,95 %. Es entspricht den von führenden Batterieherstellern verwendeten Spezifikationen.

- Feinanteile von nicht-sphärischem Graphit (Charge GN250601001): Ein hochleitfähiger Zusatzstoff für Kathoden in Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP). Mit einer Partikelgrößenverteilung (D50) von ca. 3,4 µm und einer BET-Oberfläche von 15,8 m²/g kann dieser Zusatzstoff in einer 50:50-Mischung mit Ruß verwendet werden, um die Kathodenleitfähigkeit zu verbessern und dickere Elektrodenkonstruktionen zu ermöglichen, wodurch die Energiekapazität für stationäre Energiespeichersysteme erhöht wird.

Diese Auslieferungen markieren für Focus Graphite einen entscheidenden Fortschritt, erklärt Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. Indem wir potenziellen Abnehmern maßgeschneiderte Materialien anbieten, die die Branchenstandards erfüllen - und in einigen Fällen sogar übertreffen -, schaffen wir den Einstieg in wachstumsstarke Segmente des Batteriesektors, insbesondere in solche, die erneuerbare Energiespeicher unterstützen. Zusätzlich können wir mit den aktualisierten Produktinformationsblättern für unsere Anoden- und Kathodenmaterialien unsere Sichtbarkeit auch bei anderen potenziellen Kunden steigern, die eine Versorgung aus Nordamerika bevorzugen.

Die Probe aus sphärischem Graphit, die nach den Branchenanforderungen für Werkstoffe in Batteriequalität hergestellt wird, ist Teil von Focus Graphites Produktpalette von Anodenmaterialien, die in den CSPG-Sorten Standard, Fine und Ultra Fine erhältlich sind. Diese Materialien wurden entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen des Batteriesektors - von Energiespeichern bis hin zu Schnelllade- bzw. HPC-Ladestationen - gerecht zu werden.

Der Zusatzstoff aus nicht-sphärischem Graphit entspricht den Anforderungen von Entwicklern, die den wachstumsstarken Markt für LFP-Akkus bedienen, der aktuell 99,9 % der in Solar- und Windkraftanlagen verwendeten Energiespeichersysteme ausmacht. Allein in Nordamerika ist ein sprunghafter Anstieg von Energiespeicherprojekten im Gigawatt-Maßstab zu beobachten, was Großanbieter dazu veranlasst, sich um die Teilnahme an lokalen Lieferketten zu bewerben.

AETC hat ein modernes Chargenfertigungsverfahren für Standard Grade CSPG mit außergewöhnlicher Qualitätskontrolle entwickelt, das Focus in die Lage versetzt, seine Verhandlungen mit Batteriezellenentwicklern und Kathoden-/Anodenherstellern entsprechend zu forcieren. Derzeit wird der Kathodenzusatzstoff elektrochemischen Tests unterzogen, um seine Leistungsvorteile gegenüber herkömmlichen Systemen auf reiner Rußbasis aufzuzeigen.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft von kritischen Mineralien mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen erstklassigen Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie neu. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife ist eine der am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten in Nordamerika, für die eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie vorliegt. Lac Knife ist auf dem besten Weg, ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungsindustrie sowie die moderne Werkstoffindustrie zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio weiter und hat das Potenzial, eine der größten und hochreinsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu sein. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir leisten Pionierarbeit bei umweltverträglichen Aufbereitungslösungen und innovativen Batterietechnologien, einschließlich unseres zum Patent angemeldeten mittels Siliziums verbesserten sphäroidisierten Graphits, der die Leistung und Effizienz von Batterien verbessern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Zentrum unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für Sicherung einer robusten Versorgung mit wichtigen, lokal bezogenen Mineralien ein, um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft zu fördern.

Nähere Informationen über Focus Graphite erhalten Sie unter http://www.focusgraphite.com.

Ansprechpartner für Anleger

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Lieferung von Graphitmaterialien an potenzielle Abnahmepartner, die erwarteten Ergebnisse der elektrochemischen Tests des Kathodenadditivmaterials von Focus Graphite, das kommerzielle Potenzial seines Standard Grade CSPG-kugelförmigen Graphits für Anodenanwendungen und die Positionierung des Unternehmens als strategischer Graphitlieferant für den globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt, einschließlich Energiespeichersystemen für erneuerbare Energieinfrastrukturen, beziehen. Sie enthält auch Erwartungen hinsichtlich einer erhöhten Sichtbarkeit und des kommerziellen Interesses der Kunden sowie die umfassendere Strategie des Unternehmens, sein Projekt Lac Knife in die Lieferketten der Energiewende voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken in Zusammenhang mit den Marktbedingungen, behördlichen Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, betriebliche Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung sowie andere Risiken, die regelmäßig in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die in seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, detailliert beschrieben werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Veröffentlichungsdatum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80400

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80400&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34416E8743

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.