Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG, VERAXA Biotech AG, erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum NASDAQ Listing mit Einreichung des Emissionsprospekts (F-4 Filing)

Die Einreichung des Emissionsprospekts unterstreicht den anhaltenden Fortschritt von VERAXA auf dem Weg an die Börse und die Bewertung im Milliardenbereich

Zürich, 17. Juli 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS), ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten im Bereich Life Sciences, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG («VERAXA»), an dem Xlife Sciences mit rund 19% beteiligt ist und das zuvor eine geplante Unternehmenszusammenführung mit der an der NASDAQ gelisteten SPAC Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) angekündigt hatte, eine Registrierungserklärung auf Prospekt F-4 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dieses Prospekt enthält unter anderem eine vorläufige Vollmachtserklärung.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein auf VERAXAs Weg zum Listing an der NASDAQ. Auch wenn die Registrierungserklärung noch nicht für wirksam erklärt wurde und deren Inhalt noch unvollständig und Änderungen vorbehalten ist, enthält sie wesentliche Informationen über das geplante Geschäft von Voyager sowie dessen Börsennotierung, über VERAXAs Entwicklungs-Pipeline, Technologieplattform, Lizenzpartnerschaften, geistiges Eigentum und F&E-Programme. Zudem beinhaltet sie das vorgeschlagene Business Combination Agreement und die Anträge, über die die Voyager-Aktionäre abstimmen sollen.

Gemäß den Bedingungen des Business Combination Agreement wird die Eigenkapitalbeteiligung von VERAXA an der Transaktion etwa 1,3 Milliarden USD betragen. Dementsprechend erhalten die VERAXA-Aktionäre rund 130 Millionen Stammaktien des fusionierten Unternehmens im Austausch für ihre bestehenden VERAXA-Anteile. Die bestehenden Aktionäre und das Management von VERAXA erhalten im Rahmen der Transaktion keine Barauszahlung und bringen 100% ihres Eigenkapitals in das kombinierte Unternehmen ein.

Bei einem angenommenen Aktienkurs von 10,00 USD pro Aktie und ohne Rückgaben durch öffentliche Aktionäre von Voyager wird erwartet, dass VERAXA (nach dem Zusammenschluss) eine implizite Pro-forma-Marktkapitalisierung von rund 1,64 Milliarden USD bei Abschluss der Transaktion erreicht.

Nach Abschluss der Transaktion erwartet VERAXA einen Zugang von bis zu 253 Millionen USD an Barmitteln, die im Treuhandvermögen von Voyager gehalten werden, vorbehaltlich der Zahlung der Transaktionskosten von VERAXA und Voyager und unter der Annahme, dass keine Rückgaben durch öffentliche Aktionäre von Voyager erfolgen.

Darüber hinaus befindet sich VERAXA aktiv in der Durchführung einer «Crossover»-Finanzierungsrunde mit bestehenden und neuen Investoren, die voraussichtlich vor Abschluss der Unternehmenszusammenführung abgeschlossen wird.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentierte: «Die Einreichung des Emissionsprospekts durch VERAXA ist ein starkes Signal für den Fortschritt und bestätigt unser Vertrauen sowohl in VERAXA als auch in die geplante Transaktion. Die Transaktion reflektiert die Qualität und globale Relevanz der Technologie und Pipeline von VERAXA. Mit einem klaren strategischen Fahrplan, starkem Investoreninteresse und einem angestrebten NASDAQ-Listing ist VERAXA gut positioniert, um ein globaler Akteur im Bereich der Onkologie-Therapien zu werden. Genau dieser Wertentwicklungsprozess ist das Ziel unseres Portfolios.»

Christoph Antz, Ph.D., CEO und Mitgründer von VERAXA, fügte hinzu: «Wir freuen uns, diesen entscheidenden Meilenstein auf VERAXAs Weg zu einem börsennotierten Unternehmen bekannt zu geben. Die Einreichung unserer Registrierungserklärung stellt einen wichtigen Schritt in Richtung Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt dar und unterstreicht unsere Vision, die nächste Generation sicherer und hochwirksamer Krebstherapien zu Patienten zu bringen. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer erfolgreichen Umsetzung der Fusion mit Voyager.»

Xlife Sciences hält derzeit rund 19% der Anteile an VERAXA und sieht in dieser Transaktion - welche die Bewertung von Xlife Sciences deutlich erhöhen wird - eine bedeutende Bestätigung des eigenen Geschäftsmodells, das akademische Innovationen mit marktorientierter Kommerzialisierung verbindet. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen, einschließlich einer Investorenpräsentation und Unterlagen zur geplanten Transaktion, sind über das EDGAR-System der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Berater



Die Anne Martina Group fungiert als exklusiver M&A-Berater von VERAXA. Duane Morris LLP übernimmt die rechtliche Beratung von VERAXA. Winston & Strawn LLP agiert als rechtlicher Berater von Voyager. Cantor Fitzgerald ist als Kapitalmarktberater von Voyager tätig.

Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über VERAXA Biotech AG



Die VERAXA Biotech AG hat sich zum Ziel gesetzt, führend bei der Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und anderen neuartigen antikörperbasierten Therapiekonzepten zu sein. Mit einer Reihe von innovativen Technologien und der Anwendung von Qualitätsprinzipien in der Wirkstoffforschung beschleunigen wir unsere Pipeline von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und neuartigen BiTAC-Antikörperformaten in und durch die klinische Entwicklung. Die VERAXA Biotech AG geht auf wissenschaftliche Entdeckungen zurück, die am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) gemacht wurden, einem weltweit führenden Institut für biowissenschaftliche Forschung und bahnbrechende Technologien. Weitere Informationen unter https://www.veraxa.com/

Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)



Voyager Acquisition Corp. ist ein Akqusitionsunternehmen, das im Dezember 2023 als Gesellschaft nach dem Recht der Kaimaninseln gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in Brooklyn, New York. Das Hauptziel des Unternehmens ist es, durch eine Fusion, Aktienaustausch, Asset-Akquisition, Aktienkauf, Reorganisation oder eine ähnliche Geschäftsverbindung mit einem oder mehreren Unternehmen oder Entitäten zu agieren. Das Unternehmen wird von erfahrenen Fachleuten mit einer Erfolgsbilanz im Gesundheitswesen und in den Life Sciences geführt und hat das Ziel, transformative Unternehmen auf ihrem Weg zu börsennotierten Gesellschaften zu unterstützen. Weitere Informationen unter https://www.voyageracq.com/

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.

