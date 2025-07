Powell - Beben an der Wall Street

US-Erzeugerpreise stagnieren

Silberpreis erreicht Mehrjahreshoch

Konjunktur- und Unternehmensdaten im Blick

Zunächst sorgten freundliche Inflationsdaten für Zuversicht an den Märkten: Im Juni stagnierten die US-Erzeugerpreise sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate auf Monatsbasis - Ökonomen hatten jeweils mit einem Anstieg um 0,2 % gerechnet. Damit relativierten die Zahlen das Bild vom Vortag, als die Verbraucherpreise wie erwartet zulegten und Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank dämpften. Rückenwind kam von der Industrie: Produktion und Kapazitätsauslastung legten im Juni etwas stärker zu als prognostiziert. Für Turbulenzen sorgte ein Gerücht aus Washington: Präsident Donald Trump habe laut Insidern gegenüber republikanischen Abgeordneten angedeutet, Fed-Chef Jerome Powell entlassen zu wollen. Ein entsprechendes Dementi ließ die Märkte wieder zur Ruhe kommen. Der Dow Jones stabilisierte sich und schloss bei 44.255 Punkten - ein Tagesplus von 0,5 %.Der Silberpreis ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen: Innerhalb von drei Handelstagen legte der Kurs um bis zu 8 % zu und überschritt mit über 39 US-Dollar je Feinunze den höchsten Stand seit 2011. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus rund 31,5 %. Auslöser der Rally ist eine spürbare Angebotsverknappung: Die Leihkosten in London stiegen zuletzt auf 4,5 % jährlich - ein klarer Hinweis auf physische Engpässe. Experten vermuten, dass die Lagerbestände historische Tiefstände erreicht haben. Parallel wächst die Nachfrage deutlich: Am vergangenen Donnerstag stiegen die Bestände physisch gedeckter Silber-ETFs um 1,1 Millionen Unzen. Auch das Gold-Silber-Verhältnis sank seit April von 107 auf 90 - historisch bleibt es dennoch hoch. Trotz des Anstiegs notiert Silber weiter unter dem Allzeithoch von knapp 50 US-Dollar. Eine stabile Nachfrage von Seiten der Solarindustrie wirkt auf den Silberpreis weiter unterstützend.Am heutigen Donnerstag richtet sich der Blick der Märkte zunächst nach Brüssel: Eurostat veröffentlicht um 11:00 Uhr die endgültigen Verbraucherpreisdaten für den Euroraum im Juni. Die vorläufige Schätzung hatte die Jahresinflation bei 2,0 % gesehen - exakt am Zielwert der Europäischen Zentralbank. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 1,9 %. Die Kerninflation, welche volatile Komponenten wie Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak ausklammert, dürfte unverändert bei 2,3 % verharren. Aus den USA folgen am Nachmittag wichtige Indikatoren zur Lage des privaten Konsums. Die Einzelhandelsumsätze für Juni stehen um 14:30 Uhr (MESZ) auf der Agenda. Nach einem Rückgang um 0,9¿% im Mai rechnen wir mit einem weiteren leichten Minus von 0,2 %. Der Marktkonsens ist optimistischer und erwartet einen Zuwachs in gleicher Höhe. Parallel erscheinen die Importpreise für Juni sowie der regionale Geschäftsklimaindex der Philadelphia Fed für Juli. Um 16:00 Uhr rundet der NAHB-Hausmarktindex das konjunkturelle Datenpaket ab. Auf Unternehmensseite eröffnet ABB die Berichtssaison im Industriebereich. Der schwedisch-schweizerische Konzern legt Zahlen für das zweite Quartal vor. Auch der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories sowie der Schweizer Wettbewerber Novartis berichten heute über ihre Geschäftsentwicklung. Ein Höhepunkt folgt am späten Abend: Um 22:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht der Streaming-Anbieter Netflix seine Q2-Zahlen. Analysten erwarten ein Umsatzplus von rund 15,5 %. Rückenwind könnte das Unternehmen durch den Start der dritten und finalen Staffel des Serienerfolgs "Squid Game" erhalten, einer Eigenproduktion mit globaler Reichweite und großer Zugkraft.