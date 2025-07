Schweiz muss wegen Ukraine länger auf Patriot-Systeme warten

BERN (dpa-AFX) - Die Lieferung neuer Patriot-Systeme zur Luftverteidigung an die Ukraine hat Auswirkungen in der Schweiz. Die fünf von Bern bestellten Patriot-Systeme könnten nicht wie geplant 2027 und 2028 ausgeliefert werden, berichtete das Schweizer Verteidigungsministerium. Die US-Partner hätten entsprechend informiert. Einen neuen Ziel-Zeitraum für die Lieferungen nannte das Verteidigungsministerium nicht.

"Die USA wollen die Ukraine wieder stärker unterstützen, indem den Ländern, die nun Waffensysteme an die Ukraine abgeben, eine rasche Nachbeschaffung ermöglicht wird", teilten die Schweizer mit. Unter anderem will Deutschland Systeme an die Ukraine weitergeben, die dann ersetzt werden sollen. Vor einem Jahr hatten die USA der Schweiz bereits mitgeteilt, dass die ebenso bestellten Patriot-Lenkwaffen später als geplant ausgeliefert werden. Begründung war ebenfalls die Unterstützung der Ukraine./oe/DP/jha