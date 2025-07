USA: Einfuhrpreise sinken überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juni überraschend gefallen. Im Jahresvergleich gingen die Importpreise um 0,2 Prozent zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Im Mai waren die Preise nach revidierten Daten ebenfalls um 0,2 Prozent gefallen. Zuvor war ein Anstieg um 0,2 Prozent gemeldet worden.

Auch im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Einfuhrpreise schwächer als erwartet. In dieser Betrachtung meldete das Ministerium für Juni einen Anstieg um 0,1 Prozent. Hier hatte der Markt ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im Mai waren die Preise im Monatsvergleich um revidiert 0,4 Prozent gefallen, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hat sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt verstärkt und die Jahresrate stieg im Juni auf 2,7 Prozent.

In den vergangenen Monaten hatte die Fed den Leitzins stabil gehalten. Auch bei der Zinssitzung Ende des Monats wird allgemein nicht mit einer Zinssenkung gerechnet./jkr/jsl/mis