Aktien Asien: Zurückhaltung in Japan vor Wahlen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Dabei überwogen die Gewinner. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik leicht im Plus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 endete 0,21 Prozent tiefer mit 39.819,11 Punkten. Vor den Oberhauswahlen in Japan habe Zurückhaltung dominiert, hieß es in einer Einschätzung der ING. Sorgen vor politischer Unsicherheit und einer lockereren Finanzpolitik hätten auf japanischen Staatsanleihen gelastet, deren Renditen in der Folge stiegen.

Vergleichsweise deutlich nach oben ging es dagegen in Australien. Der S&P/ASX 200 kletterte um 1,37 Prozent auf 8.757,20 Punkte. Die Experten der Deutschen Bank verwiesen auf anhaltende Zinssenkungshoffnungen, nachdem die Arbeitsmarktdaten am Vortag enttäuschend ausgefallen waren. Die Notenbank des Landes dürfte nach dem zuletzt überraschend ausgebliebenen Zinsschritt nun wohl in den kommenden Monaten Senkungen vornehmen.

Die chinesischen Börsen zogen ebenfalls an. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,87 Prozent auf 24.713,09 Punkte und der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, kletterte um 0,43 Prozent auf 4.051,80 Punkte./mf/jha/