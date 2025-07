EQS-WpÜG: Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Francotyp-Postalia Holding AG; Bieter: SALTARAX GmbH

EQS-WpÜG: SALTARAX GmbH / Angebot zum Erwerb

Veröffentlichunggemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG

der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots an die Aktionäre der Francotyp-Postalia Holding AG gemäß § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

SALTARAX GmbH

Morsum, Uasterhörn 12, 25980 Sylt

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Flensburg HRB 12040 FL

und

Hans-Herbert Döbert

Schafrainweg 9

CH-3612 Steffisurg

Schweiz

Zielgesellschaft:

Francotyp-Postalia Holding AG

Prenzlauer Promenade 28

13089 Berlin

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 169096 B

AktienderFrancotyp-Postalia Holding AG:

International Securities Identification Number (ISIN): DE000FPH9000

Wertpapier-Kennnummer (WKN): FPH900

Entscheidung zur Abgabe eines freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots:

Die SALTARAX GmbH mit Sitz in Sylt und Herr Hans-Herbert Döbert, wohnhaft in Steffisurg, Schweiz (zusammen die „Bieter”) haben am 18. Juli 2025 entschieden, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots (das „Angebot“) an die Aktionäre der Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin, Deutschland (die „Gesellschaft”), zum Erwerb von bis zu 2.420.000 nicht bereits unmittelbar von den Bietern gehaltenen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft, entsprechend einem Anteil von ca. 14,85 % des Grundkapitals, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die „FP-Aktien“) abzugeben. Ein Erwerb der Kontrolle über die Gesellschaft ist nicht beabsichtigt.

Durch das Erwerbsangebot soll erreicht werden, dass die Gesellschaft künftig im Sinne der Aktionäre und Mitarbeiter geführt wird und der Fokus der Geschäftspolitik auf der Fortführung und dem weiteren Ausbau des bisherigen Geschäftsmodells liegt. Aktionäre sollen künftig über eine nachhaltige Dividende am Unternehmenserfolg partizipieren.

Diese Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1, 3 WpÜG erfolgt im Namen beider Bieter.

VeröffentlichungderAngebotsunterlage:

Die Angebotsunterlage wird von den Bietern gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter https://saltarax.wpueg.de/ veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

WichtigerHinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Inhabern von Aktien der Zielgesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Erwerbsangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung) durchgeführt.

Sylt / Steffisurg, den 18. Juli 2025

SALTARAX GmbH / Hans-Herbert Döbert.

