Aktien Asien: Hang Seng setzt Rally fort - Kein Handel in Japan wegen Feiertag

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Chinas Börsen sind mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, stand am Montag zuletzt 0,6 Prozent im Plus.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann kurz vor Handelsschluss 0,55 Prozent und setze damit seine jüngste Rally fort. Zwischenzeitlich hatte das Börsenbarometer die Marke von 25.000 Punkten übersprungen und so den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht.

Der Aufschwung an der Börse in Hongkong dürfte sich fortsetzen, hieß es am Markt. Der Optimismus für Technologieaktien nehme zu und mehr Investitionen aus dem Festland flössen in den Süden Chinas, wo viele Tech-Unternehmen angesiedelt sind.

In Japan wurde am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Anleger müssen also noch warten, bis sie auf die jüngsten Wahlen in dem Land reagieren können. So erlitt die Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bei der Oberhauswahl einen Rückschlag.

Ishiba will allerdings trotz des Verlusts der Parlamentsmehrheit seiner Koalition weiterregieren. Im Oktober hatte seine Koalition bereits die Mehrheit im mächtigeren Unterhaus verloren - sie stellt seither eine Minderheitsregierung.

Der australische S&P/ASX 200 schloss 1,02 Prozent im Minus. In Sydney gerieten Aktien aus der Finanzbranche stark unter Druck./la/mis