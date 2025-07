Devisen: Eurokurs legt zu - Hoffnung im Handelskonflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1683 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1667 (Freitag: 1,1650) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8571 (0,8583) Euro.

Am Devisenmarkt spielt der Zollkonflikt weiterhin eine wichtige Rolle. Die Hoffnung ist an den Märkten etwas gestiegen, dass es zu einer Einigung kommt. Die Europäische Union engagiert sich nach Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent in den Verhandlungen im Zollkonflikt inzwischen stärker als zuvor. Die EU habe langsam begonnen und ihr Engagement dann gesteigert, sagte er in einem Gespräch mit dem Sender CNBC. Er ließ jedoch offen, ob er mit einer Einigung bis zum 1. August rechnet.

Der japanische Yen reagierte am Montag kaum auf die Niederlage der Regierungskoalition von Ministerpräsident Shigeru Ishiba bei der Wahl zum Oberhaus. Das Regierungslager aus LDP und ihrem Juniorpartner Komeito verfehlte ihr Ziel, die zum Erhalt ihrer Mehrheit im Oberhaus nötigen 50 Sitze zu gewinnen.

Im Oktober hatte Ishibas Koalition bereits die Mehrheit im mächtigeren Unterhaus verloren - sie stellt seither eine Minderheitsregierung. Der mit Deutschland zur G7-Gruppe gehörenden Wirtschaftsnation droht politische Instabilität. Die Regierung hat jedoch nicht die Absicht zurückzutreten. Dies beruhigte die Märkte laut Händlern etwas.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86560 (0,86560) britische Pfund, 172,02 (172,94) japanische Yen und 0,9325 (0,9324) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.396 Dollar. Das waren 46 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he