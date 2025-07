Musk bei Frankreichs Ermittlungen gegen X auf Konfrontationskurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der Kurznachrichtendienst X hat den von französischen Behörden vorgebrachten Vorwurf "organisierter Manipulation" seines Empfehlungsalgorithmus und "betrügerischer Datenextraktion" zurückgewiesen.

Zudem verweigerte die Firma des US-Milliardärs Elon Musk die von Ermittlern geforderte Einsicht in die Software und in Echtzeit-Nutzerdaten. Ein solcher Eingriff sei rechtlich nicht zulässig, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die französischen Behörden hatten zu Jahresbeginn nach einer Beschwerde eines Parlamentsabgeordneten Ermittlungen eingeleitet. Kritiker werfen X-Eigner Musk vor, durch seine Aktivitäten auf der Plattform die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dabei geht es auch um seinen Beitrag zum Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Zudem rief er in Europa zur Wahl rechtsgerichteter Parteien wie der AfD auf. Musk, dem auf X fast 223 Millionen Nutzer folgen, sieht sich deshalb dem Vorwurf der unzulässigen ausländischen Einflussnahme ausgesetzt.

Vor einigen Wochen hatten die französischen Behörden ihre Ermittlungen gegen X ausgeweitet. Seither können das Unternehmen und seine Beschäftigten elektronisch überwacht, Durchsuchungen angeordnet oder Mitarbeiter für Befragungen vorgeladen werden.

