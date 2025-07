Ryanair hebt ab, DAX startet schwächer

Ein verhaltener Wochenauftakt an den deutschen Börsen: Der DAX notiert kurz nach Xetra-Eröffnung leicht im Minus und signalisiert damit Zurückhaltung unter den Anlegern. Während in Frankfurt zunächst Zurückhaltung dominiert, deuten die Indikationen für die US-Leitindizes Dow Jones und S&P 500 auf einen freundlicheren Start hin. Die Investoren blicken mit vorsichtigem Optimismus über den Atlantik – getragen von soliden Unternehmenszahlen und der Hoffnung auf eine Entspannung im transatlantischen Zollkonflikt.

Makroökonomischer Überblick:

Die geopolitischen Spannungen rund um die drohenden US-Zölle auf europäische Industrieprodukte rücken zunehmend in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Bis zum 1. August bleibt ein schmaler Verhandlungskorridor, um die angekündigten Strafzölle noch abzuwenden. Die kommenden zwei Wochen gelten daher als entscheidend – sowohl für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen als auch für die Stimmung an den Märkten. Investoren beobachten die diplomatischen Signale mit Argusaugen.

Im Fokus: Ryanair und American Express mit Zahlen

Ryanair sorgt zum Wochenstart für Gesprächsstoff: Die irische Billigfluggesellschaft hat ihren Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal dank des späten Ostertermins und gestiegener Ticketpreise mehr als verdoppelt. Der Überschuss kletterte auf 820 Millionen Euro – deutlich über den Erwartungen. Auch das Passagieraufkommen und der Umsatz legten kräftig zu. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem deutlichen Plus – Anleger honorieren die starke Geschäftsentwicklung und die robuste Sommerbuchungslage. Belastende Faktoren wie Lieferverzögerungen bei Boeing oder geopolitische Unsicherheiten treten angesichts der überzeugenden Zahlen in den Hintergrund.

Auch American Express hat mit seinen Quartalszahlen überzeugt: Der US-Finanzdienstleister meldete einen Rekordumsatz von 17,9 Milliarden US-Dollar – ein Plus von neun Prozent im Jahresvergleich. Besonders das starke Wachstum bei Kartenzahlungen und Premiumprodukten trug zum Ergebnis bei. Dennoch zeigt sich die Aktie im vorbörslichen Handel wenig bewegt – ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen bereits hoch gesteckt waren.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG6SGM 4,96 23845,041334 Punkte 52,99 Open End Dow Jones Bull UG6S8Y 8,86 43454,725021 Punkte 42,38 Open End Euro Bund-Future 09/2025 Bear UG13W9 5,88 135,781003 EUR 21,98 Open End DAX® Bear UG70PJ 15,03 25805,016481 Punkte 15,19 Open End DAX® Bear UG2LEP 13,76 25674,216217 Punkte 6,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2025; 09:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG874P 1,74 22500,00 Punkte -23,13 12.09.2025 S&P 500 Call UG7UB3 0,21 6500,00 Punkte 57,95 15.08.2025 Deutsche Telekom AG Put UG2PSP 0,39 35,00 EUR 20,18 17.12.2025 S&P 500 Call HD6LFE 1,69 6500,00 Punkte 32,84 16.12.2025 Sixt SE Call HD6NN3 0,39 110,00 EUR 9,72 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2025; 09:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Sixt SE Long HC15ZJ 4,17 65,042387 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. Long HC4058 2,40 422,608741 EUR 3 Open End The Procter & Gamble Co. Long HD2ZRM 7,34 77,629356 USD 2 Open End Kontron AG Long HC3RHM 12,55 18,999048 EUR 3 Open End Amazon.com Inc. Short HD2RWH 3,77 339,244718 USD -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2025; 09:10 Uhr;

