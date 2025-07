Devisen: Eurokurs legt zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Handel zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1747 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Geschäft um die Marke von 1,17 US-Dollar bewegt hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1699 (Montag: 1,1667) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8547 (0,8571) Euro gekostet.

Die US-Regierung macht weiter Druck auf den bei ihr unbeliebten Notenbank-Chef Jerome Powell. Finanzminister Scott Bessent fordert eine Überprüfung der Renovierung der Zentrale der Notenbank Fed in Washington. In einem Beitrag auf der Internetplattform X machte Bessent in der Nacht zum Dienstag zwar deutlich, dass er keine Kenntnisse oder Meinung über die Renovierungsarbeiten habe. Allerdings sollte es eine Überprüfung der Entscheidungen für dieses Projekt geben. Gründe für einen Rücktritt Powells als Notenbankchef sieht Bessent derzeit aber nicht.

Devisenexperten erwarten, dass der Druck auf Powell, die Zinsen zu senken, nicht ohne Spuren auf die Geldpolitik bleiben wird. Commerzbank-Experte Michael Pfister verweist darauf, dass der Markt im kommenden Jahr eine Inflationsrate von 3,5 Prozent erwartet und gleichzeitig eine Senkung des Leitzinses um 1,0 Prozentpunkte. Er sieht einen grundlegenden Wandel bei den Markterwartungen: "Weg von einer Fed, die aktiv auf jegliche Inflationserwartungen reagiert, hin zu anderen Zentralbanken, die immer etwas schneller die Zinsen senken, als sie zu erhöhen." Dies sei ein schlechtes Zeichen für den Dollar./jsl/edh/he