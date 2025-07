Wachstum des Symrise-Konkurrenten Givaudan lässt im zweiten Quartal etwas nach

VERNIER (dpa-AFX) - Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr 2025 erneut mehr umgesetzt. Der Umsatz stieg von Januar bis Juni im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 3,86 Milliarden Franken (1,99 Mrd Euro), wie der Konkurrent des Dax -Konzerns Symrise am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Währungseinflüsse, legte das Unternehmen um 6,3 Prozent zu, was etwas weniger ist als von Analysten im Mittel erwartet. Zudem ließ das Wachstum im zweiten Jahresviertel nach: Im ersten Quartal war Givaudan organisch noch um 7,4 Prozent gewachsen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 4,7 Prozent auf 973 Millionen Franken. Die entsprechende Marge wurde damit auf 25,2 Prozent von 24,8 Prozent verbessert. Der Nettogewinn lag mit 592 Millionen knapp über dem Wert des Vorjahreszeitraums.

Für das laufende Jahr gibt Givaudan wie üblich keinen konkreten Ausblick. Die mittelfristigen Ziele bleiben jedoch bestehen. Demnach strebt Givaudan ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4 bis 5 Prozent pro Jahr an. Zudem soll der Free Cash Flow mindestens 12 Prozent des Umsatzes betragen./jl/ra/AWP/mis