ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 163 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief auf "Hold" mit einem Kursziel von 163 Euro belassen. Die Entwicklung der Barmittel und des Gewinns sei besser als erwartet, schrieb Graham Hunt am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Baukonzerns. Hunt sprach von einem erneut starken Quartal mit einem abermals starken Auftragseingang. Wie erwartet, sei der Ausblick unverändert, erscheine aber inzwischen konservativ. Die Aktie sei in diesem Jahr stark gelaufen. Dies sollte Anleger nun aber nicht beunruhigen, denn der Bau von Rechenzentren fache das Wachstum weiter an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 09:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben