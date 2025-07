EQS-Adhoc: Nabaltec AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Ergebnisprognose

EQS-Ad-hoc: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nabaltec AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Ergebnisprognose



24.07.2025 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nabaltec AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und bestätigt Ergebnisprognose

Schwandorf, 24. Juli 2025 – Die Nabaltec AG hat heute die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angepasst. Auf Basis der vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahres 2025 mit einem Konzernumsatz in Höhe von 106,5 Mio. Euro nach

108,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-1,7 %), erwartet die Nabaltec AG einen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2025 von bis zu 2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz des Vorjahres hatte bei 203,6 Mio. Euro gelegen.

Nabaltec war in der ursprünglichen Prognose noch von einem Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr in der Bandbreite von 3 % bis 5 % ausgegangen. Währungseffekte und erhöhte Marktunsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik wirken sich negativ auf den Umsatz des Unternehmens aus. Darüber hinaus belastet die anhaltend schwache Nachfrage nach Produkten für die Feuerfestindustrie und E-Mobilität die Umsatzentwicklung der Nabaltec AG im Jahr 2025.

Beim operativen Ergebnis hält das Unternehmen an der bisherigen Prognose fest und rechnet für das laufende Geschäftsjahr auch weiterhin mit einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 7 % bis 9 % nach 10,8 % im Geschäftsjahr 2024. Das vorläufige EBIT für die ersten sechs Monate 2025 lag bei 8,9 Mio. Euro nach 10,9 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug nach vorläufigen Zahlen in den ersten sechs Monaten 2025 8,4 % nach 9,9 % im Vorjahreszeitraum.

Kontakt:

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Hinweis: Der Halbjahresabschluss 2025 der Nabaltec AG wird wie geplant ab dem 21. August 2025 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung stehen.

Kontakt Investor Relations:

24.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2174282 24.07.2025 CET/CEST