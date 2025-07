EQS-News: Portfoliounternehmen Limestone Capital erzielt bedeutende Meilensteine im ersten Halbjahr 2025

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Portfoliounternehmen Limestone Capital erzielt bedeutende Meilensteine im ersten Halbjahr 2025



24.07.2025

Berlin, 24. Juli 2025. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Investmentplattform für Hospitality und Lifestyle, gibt bekannt, dass das Portfoliounternehmen Limestone Capital bedeutende strategische Fortschritte im ersten Halbjahr 2025 erzielt hat. Neue Hotelprojekte, Plattformentwicklungen und gezielte Akquisitionen unterstreichen das Potenzial von Limestone, durch differenzierte, gründergeführte Hospitality-Konzepte langfristige Werte zu schaffen.

Aethos wächst weiter – mit Neueröffnungen und Schlüsselakquisition in London

Im Juni eröffnete Aethos Mallorca seine Türen und setzte damit neue Maßstäbe für Lifestyle-Hospitality auf den Balearen. Das Hotel überblickt Cala Fornells und verkörpert die Aethos-Philosophie von Gemeinschaft, Wohlbefinden und bewusstem Design. Mit seiner raffinierten Architektur und seiner tiefen Verbundenheit zur lokalen Kultur erhielt das Hotel bereits Anerkennung von Condé Nast Traveler España und markiert einen wichtigen Schritt in der Mittelmeer-Expansion von Aethos. Weitere Eröffnungen in Madrid und London sind in Planung. Grundlage für das zukünftige Londoner Flaggschiff bildet die Übernahme des Nobu Hotel London Shoreditch im Februar 2025.

Die Dynamik baut auf dem anhaltenden Erfolg von Aethos Ericeira auf – einem Paradebeispiel für die Umsetzung der Markenvision. Aus einer einst übersehenen, bankrotten Klinik am Meer wurde eines der renommiertesten 5-Sterne-Boutiquehotels Portugals. Das Haus wurde in internationalen Medien wie Condé Nast Traveller, Forbes, Bloomberg und vielen anderen vorgestellt. Mit 50 Zimmern vereint das Hotel Wellness, zeitgenössische Architektur und gehobene Gastronomie – und bietet so ein unverwechselbares, lokal verwurzeltes und zugleich international ansprechendes Erlebnis. Kürzlich wurde es mit einem der ersten MICHELIN Keys in Portugal ausgezeichnet – eine neue Auszeichnung des MICHELIN-Führers für außergewöhnliche Hotelaufenthalte.

Wachstum durch LOISIUM – Limestones neue Wein und Wellnessmarke

Anfang des Jahres übernahm Limestone Capital mehrheitlich die LOISIUM Wine & Spa Hotels – eine führende Hospitality-Marke für weinbasierte Erlebnisse in Österreich und Mitteleuropa. Mit einem Investitionsprogramm von 100 Millionen Euro entstehen derzeit vier neue LOISIUM-Hotels an attraktiven Standorten in Frankreich und Italien, um die nächste Phase der europäischen Expansion voranzutreiben.

Einführung von Crafted - Eine neue naturorientierte Hotelmarke

In der ersten Jahreshälfte 2025 stellte Limestone offiziell seine neue Lifestyle-Hotel- und Member-Club-Marke Crafted vor – ein Konzept, das gemeinsam mit dem Hotelunternehmer und Mitbegründer Chris King entwickelt wurde. Das erste Hotel, Crafted at Powdermills, eröffnet noch in diesem Jahr in East Sussex. Crafted ergänzt das Portfolio von Limestone um ein kreatives, naturorientiertes Konzept, das auf moderne Lebensgewohnheiten abgestimmt ist. Die Marke steht im Einklang mit der Strategie, einzigartige, von Gründern geführte Plattformen zu etablieren, die sich klar im dynamischen Hospitality-Markt abheben. Mit Crafted entsteht ein Angebot, das Aethos, LOISIUM, Voaara und Anagram sinnvoll ergänzt und gleichzeitig neue Impulse setzt.

Mit einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Euro bleibt Limestone Capital auch im ersten Halbjahr 2025 entschlossen, durch starke Markenplattformen langfristige Werte zu schaffen. Durch die Kombination von exzellentem Design, operativer Tiefe und unternehmerischer Umsetzung gestaltet Limestone aktiv die Zukunft der Hospitality-Branche in Europas dynamischsten Märkten.

Über Limestone Capital AG

Limestone Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebniswirtschaft spezialisiert hat. Wir entwickeln und gründen Markenplattformen im globalen Reise- und Hospitality-Sektor, oft in Verbindung mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie. Limestone berät Family Offices und institutionelle Investoren bei ihren Investitionsstrategien und hat über 1 Milliarde Euro in seine verschiedenen Plattformen im Hospitality-Sektor investiert. Zu den bestehenden Portfoliogesellschaften gehören Aethos Hotels, Emerald Stay, LOISIUM Wine & Spa Hotels, Voaara sowie verschiedene operative Immobilienanlagen an europäischen Standorten wie Madrid, Mailand, Lissabon, Ericeira, Mallorca, Korsika und Sardinien.

Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/

24.07.2025

