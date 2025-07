GNW-News: [Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Roche setzt starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025 fort: Verkäufe steigen um 7% (CER)

^Basel, 24. Juli 2025 * Konzernverkäufe stiegen um 7%(1) zu konstanten Wechselkursen (CER; 4% in CHF) aufgrund hoher Nachfrage nach neueren Medikamenten. * Verkäufe der Division Pharma stiegen um 10% (6% in CHF); wichtigste Wachstumstreiber waren Phesgo (Brustkrebs), Xolair (Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Vabysmo (schwere Augenerkrankungen) und Ocrevus (multiple Sklerose). * Verkäufe der Division Diagnostics lagen auf Vorjahresniveau (-3% in CHF); hohe Nachfrage nach Lösungen für die Pathologie und nach Bluttests konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China ausgleichen. * Kernbetriebsgewinn nahm um 11% (6% in CHF) zu, dies aufgrund höherer Verkäufe und eines effizienten Kostenmanagements. * Kerngewinn je Titel stieg deutlich um 12% (8% in CHF), während der Konzerngewinn nach IFRS um 23% zulegte (17% in CHF). * Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt. * Wichtige Ereignisse: * US-Zulassung von Susvimo zur Behandlung der diabetischen Retinopathie, einer potenziell zur Erblindung führenden Augenerkrankung * EU-Zulassung von Itovebi zur Behandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Brustkrebs und von Evrysdi in Tablettenform zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie * CHMP-Empfehlung für die Aktualisierung der EU-Zulassung von Phesgo zur Behandlung von Brustkrebs mittels Verabreichung zu Hause * Wichtige Wirkstoffkandidaten werden in die Phase III der klinischen Entwicklung überführt: Prasinezumab zur Behandlung der Parkinson- Krankheit im Frühstadium und Zosurabalpin bei lebensbedrohlichen bakteriellen Infektionen * Positive Daten zu mehreren Therapien: Kombinationstherapie Lunsumio/Polivy und Columvi bei Blutkrebs, Tecentriq bei Lungenkrebs, Itovebi und Perjeta zur Behandlung von Brustkrebs, Fenebrutinib bei multipler Sklerose und NXT007 zur Behandlung von Hämophilie A * Einführung des innovativen Elecsys PRO-C3 Tests zur präziseren Beurteilung des Schweregrads von Leberfibrose * Neue Partnerschaft mit Broad Clinical Labs, um Verbreitung der neuartigen SBX-Sequenzierungstechnologie zu beschleunigen * US-Zulassung für VENTANA MET (SP44) RxDx Assay als ersten diagnostischen Begleittest zur Identifizierung von Personen mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs, die für eine gezielte Behandlung infrage kommen * FDA-Status eines bahnbrechenden Medizinprodukts für erstes KI-gestütztes Begleitdiagnostikum bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich liegendes Wachstum angestrebt (CER). Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen. +----------------------------------------+------------------+------------------+ | Kennzahlen | In Millionen CHF | Veränderung in % | | +--------+---------+--------+---------+ | Januar-Juni | 2025 | 2024 | CER(1) | CHF | +----------------------------------------+--------+---------+--------+---------+ | Konzernverkäufe | 30 944 | 29 848 | 7 | 4 | | | | | | | | Division Pharma | 23 985 | 22 637 | 10 | 6 | | | | | | | | Division Diagnostics | 6 959 | 7 211 | 0 | -3 | | | | | | | | Kernbetriebsgewinn | 12 010 | 11 293 | 11 | 6 | | | | | | | | Kerngewinn je Titel (CHF) - verwässert | 11,08 | 10,23 | 12 | 8 | | | | | | | | Konzerngewinn nach IFRS | 7 832 | 6 697 | 23 | 17 | +----------------------------------------+--------+---------+--------+---------+ Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Roche setzte die starke Dynamik auch im zweiten Quartal 2025 fort und profitierte dabei vom deutlichen Quartalswachstum der Pharmasparte von 11% zu konstanten Wechselkursen. Wir haben zudem zahlreiche wichtige Zulassungen erhalten und positive Studiendaten in Therapiebereichen mit hohem medizinischem Bedarf vorgelegt. Seit Jahresbeginn haben wir bedeutende Fortschritte in unserer Pipeline erzielt und, gestützt auf vielversprechende Daten, vier potenziell wegweisende Therapien in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt: NXT007 zur Behandlung von Hämophilie A, Trontinemab bei Alzheimer, Prasinezumab bei Parkinson im Frühstadium und Zosurabalpin, das als erstes neues Antibiotikum seit über 50 Jahren eine besonders resistente Bakterienart bekämpfen könnte. Angesichts unseres innovativen Produktportfolios und unserer vielversprechenden Pipeline sind wir zuversichtlich, dass wir den Wachstumstrend fortsetzen werden. Wir bestätigen den Ausblick für 2025.» Konzernergebnisse Roche steigerte die Konzernverkäufe im ersten Halbjahr 2025 um 7% (4% in CHF) auf CHF 30,9 Milliarden, angetrieben von der starken Nachfrage nach Medikamenten. Der Kernbetriebsgewinn stieg um 11% (6% in CHF) auf CHF 12,0 Milliarden. Höhere Verkäufe und ein effizientes Kostenmanagement trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, beeinträchtigte die in Schweizer Franken ausgewiesenen Ergebnisse. Der Kerngewinn je Titel erhöhte sich um 12% (8% in CHF). Der Konzerngewinn nach IFRS wuchs um 23% (17% in CHF) auf CHF 7,8 Milliarden. Er profitierte vom starken operativen Geschäft und von tieferen Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte. Die Division Pharma steigerte ihre Verkäufe um 10% (6% in CHF) auf CHF 24,0 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten. Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Phesgo, Xolair, Hemlibra, Vabysmo und Ocrevus - erzielten zusammen einen Umsatz von CHF 10,6 Milliarden. Dies entspricht einem Zuwachs von CHF 1,7 Milliarden (CER) gegenüber dem ersten Halbjahr 2024. Dieses Wachstum glich die rückläufigen Verkäufe bei Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz (minus CHF 0,3 Milliarden, CER) mehr als aus. Der Rückgang der Verkäufe von Avastin (verschiedene Krebsarten), Herceptin (Brust- und Magenkrebs), MabThera/Rituxan (Blutkrebs, rheumatoide Arthritis), Lucentis (schwere Augenerkrankungen) und Esbriet (Lungenerkrankung) wurde durch einen Anstieg der Verkäufe von Actemra/RoActemra (rheumatoide Arthritis) teilweise ausgeglichen. In den USA stiegen die Verkäufe um 10% dank des anhaltenden Wachstums von Xolair sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach Hemlibra, Ocrevus, Vabysmo und Phesgo. Dieses Wachstum glich die rückläufigen Verkäufe von Medikamenten mit abgelaufenem Patentschutz mehr als aus. In Europa nahmen die Verkäufe um 5% zu. Die fortgesetzte Markteinführung von Vabysmo sowie die erneut hohe Nachfrage nach Ocrevus, Polivy und Phesgo machten die geringeren Verkäufe bei anderen Medikamenten mehr als wett. Dies betraf zum einen Perjeta (Brustkrebs), da Patientinnen und Patienten zunehmend auf Phesgo umsteigen. Zum anderen wirkte sich die Konkurrenz durch Biosimilars auf die Verkäufe von Actemra/RoActemra aus. In Japan stiegen die Verkäufe um 5%, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Phesgo, Vabysmo und PiaSky (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie). Gebremst wurde dieses Wachstum durch geringere Verkäufe von Perjeta wegen des Wechsels der Patientinnen und Patienten zu Phesgo und von Avastin aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars. Die Verkäufe in der Region International wuchsen um 14%. Die Wachstumstreiber waren hier Phesgo, Hemlibra, Xofluza (Influenza), Vabysmo und Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie). In China legten die Verkäufe um 9% zu, was auf die hohe Nachfrage nach Phesgo und Xofluza sowie die Markteinführung von Polivy und Vabysmo zurückzuführen ist. Die Verkäufe der Division Diagnostics blieben mit CHF 7,0 Milliarden auf Vorjahresniveau (-3% in CHF). Die steigende Nachfrage nach Lösungen für die Pathologie und nach Bluttests vermochte die Auswirkungen der Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen auszugleichen. In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) legten die Verkäufe um 5% zu, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Produkten für die klinische Chemie und Immundiagnostik. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um 6%, wobei alle Kundenbereiche zum Wachstum beitrugen. In der Region Asien-Pazifik gingen die Verkäufe um 15% zurück, bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika nahmen um 14% zu. Pharma: wichtige Meilensteine +----------------------+-------------------------------------------------------+ |Wirkstoff |Meilenstein | +----------------------+-------------------------------------------------------+ |Zulassungsprozess | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |EU-Zulassung für Itovebi zur Behandlung von Personen | | |mit fortgeschrittenem, ER-positivem, HER2-negativem | | |Brustkrebs und PIK3CA-Mutation | | | | | | | | | * Die Zulassung basiert auf Daten der INAVO120- | | | Studie, die zeigten, dass das auf Itovebi | | | basierende Behandlungsschema die progressionsfreie | | | Überlebenszeit im Vergleich zu Palbociclib und | | | Fulvestrant allein mehr als verdoppelte. | | | * Bis zu 40% der ER-positiven Brustkrebserkrankungen | | | weisen eine PIK3CA-Mutation auf und sind mit einer | | | schlechten Prognose verbunden; die Zulassung trägt | | | dazu bei, einen hohen medizinischen Bedarf zu | | | adressieren. | | | * Itovebi ist die erste PI3K-gerichtete Therapie, die| | | das Überleben signifikant verlängert. Dies | | | unterstreicht die Notwendigkeit von Biomarker-Tests| | | zum Zeitpunkt der Diagnose. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Itovebi |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Brustkrebs |2025-07-23), 23. Juli 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Europäische Kommission erteilt Zulassung für | | |Tablettenform von Evrysdi, die erste und einzige | | |Tablette zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie | | |(SMA) | | | | | | | | | * Die neue Darreichungsform als Tablette kann | | | Personen mit SMA dank der vereinfachten Lagerung | | | und Verabreichung mehr Freiheit und Unabhängigkeit | | | bieten. | | | * Die Wirksamkeit und Sicherheit der Tablette | | | entspricht derjenigen der bereits verfügbaren | | | oralen Lösung. | | | * Evrysdi ist die einzige nicht-invasive | | | krankheitsmodifizierende SMA-Behandlung. Weltweit | | | wurden bis heute mehr als 18 000 Patientinnen und | | | Patienten damit behandelt. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Evrysdi |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Spinale Muskelatrophie|2025-06-04), 4. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |CHMP empfiehlt EU-Zulassung von Itovebi zur Behandlung | | |von Personen mit PIK3CA-mutiertem, ER-positivem und | | |HER2-negativem fortgeschrittenem Brustkrebs | | | | | | | | | * Die positive Empfehlung basiert auf Daten der | | | Phase-III-Studie INAVO120, die zeigen, dass Itovebi| | | in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant das | | | progressionsfreie Überleben im Rahmen einer | | | Erstlinientherapie mehr als verdoppelte. | | | * Die Therapie mit Itovebi zeigte in der | | | abschliessenden Analyse auch einen statistisch | | | signifikanten und klinisch bedeutsamen Nutzen in | | | Bezug auf das Gesamtüberleben. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Itovebi |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Brustkrebs |2025-05-23c), 23. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |FDA erteilt Zulassung für Susvimo zur Behandlung der | | |diabetischen Retinopathie | | | | | | | | | * Susvimo kann Menschen mit diabetischer Retinopathie| | | mit nur einer Behandlung alle neun Monate dabei | | | helfen, ihr Sehvermögen zu erhalten und das | | | Fortschreiten zur Erblindung zu verhindern. | | | * Die innovative Technologie von Susvimo über die | | | «Port Delivery Platform» kann in den USA eine | | | Alternative zu regelmässigen Augeninjektionen | | | bieten. | | | * Die diabetische Retinopathie betrifft fast | | | 10 Millionen Menschen in den USA und ist die dritte| | | von der FDA zugelassene Indikation für Susvimo, das| | | auch für die Behandlung der neovaskulären oder | | | «feuchten» altersbedingten Makuladegeneration und | | | des diabetischen Makulaödems zugelassen ist. | | | | | | | | | | |Susvimo |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Schwere Augen- |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |krankheiten |2025-05-22), 22. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Update zum FDA Advisory Committee Meeting zur | | |Kombinationstherapie mit Columvi für Personen mit | | |rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem | | |B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) | | | | | | | | | * Columvi ist der erste bispezifische Antikörper, der| | | in der Phase-III-Studie STARGLO bei der Behandlung | | | von R/R DLBCL einen statistisch signifikanten und | | | klinisch bedeutsamen Überlebensvorteil von 41% | | | zeigte. | | | * Es besteht ein dringender Bedarf an wirksamen, | | | sofort verfügbaren Therapien, die für Personen mit | | | R/R DLBCL, welche für eine Transplantation nicht | | | infrage kommen, breit zugänglich sind. | | | * Die erste Kombinationstherapie ihrer Art mit | | | Columvi könnte eine dringend benötigte | | | Standardbehandlung mit fester Verabreichungsdauer | | | für Personen mit schlechter Prognose bieten. | | | * Die klinischen und krankheitsbezogenen Merkmale der| | | Gesamtpopulation, die in diese multiregionale | | | klinische Studie aufgenommen wurde, sind | | | repräsentativ und zutreffend für Patientinnen und | | | Patienten in den USA. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Columvi |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Blutkrebs |2025-05-20), 20. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |CHMP empfiehlt Aktualisierung der EU-Zulassung für | | |Phesgo, um eine Verabreichung ausserhalb des klinischen| | |Umfelds zu ermöglichen | | | | | | | | | * Die positive Empfehlung basiert auf klinischen | | | Daten, Real-World-Daten sowie Bioäquivalenzdaten. | | | Diese belegen die Machbarkeit und Sicherheit der | | | Verabreichung von Phesgo ausserhalb des klinischen | | | Umfelds, beispielsweise zu Hause. | | | * Die Erweiterung der Zulassung von Phesgo | | | berücksichtigt den Wunsch der Patientinnen und | | | Patienten, die Verabreichung zu Hause | | | durchzuführen, und ist ein wichtiger Schritt, um | | | Kapazitäten zur Krebsbehandlung im klinischen | | | Umfeld freizugeben. | | | * Phesgo hat das Potenzial, die Kosten für die | | | Verabreichung der Behandlung in Westeuropa um bis | | | zu 80% zu senken, und 85% der Patienten ziehen die | | | subkutane der intravenösen Verabreichung vor. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Phesgo |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Brustkrebs |2025-04-30), 30. April 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ |Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Roche informiert über aktuellen Stand zu Astegolimab | | |bei chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) | | | | | | | | | * Die zulassungsrelevante Phase-IIb-Studie ALIENTO | | | hat den primäre Endpunkt erreicht: Astegolimab | | | führte zu einer statistisch signifikanten Reduktion| | | der jährlichen Exazerbationsrate (AER) nach 52 | | | Wochen; dies bei zweiwöchentlicher Verabreichung. | | | * Die Phase-III-Studie ARNASA hat den primären | | | Endpunkt - eine statistisch signifikante Reduktion | | | der AER nach 52 Wochen - nicht erreicht. | | | * Das Sicherheitsprofil von Astegolimab entspricht | | | den bisherigen Daten; neue Sicherheitshinweise | |Astegolimab | wurden nicht beobachtet. | |Chronisch- | | |obstruktive Lungen- |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |erkrankung (COPD) |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2025-07-21), 21. Juli 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Frühe Daten deuten darauf hin, dass NXT007 das | | |Potenzial hat, bei Menschen mit Hämophilie A eine | | |Normalisierung der Hämostase zu bewirken | | | | | | | | | * Positive Phase-I/II-Daten, die auf dem Kongress der| | | International Society on Thrombosis and Haemostasis| | | (ISTH) 2025 präsentiert wurden, zeigen, dass es | | | unter NXT007 in den Höchstdosisgruppen bei Personen| | | mit Hämophilie A zu keinen behandlungsbedürftigen | | | Blutungen kam. | | | * Das klinische Entwicklungsprogramm mit NXT007 zielt| | | darauf ab, die Hämostase zu normalisieren und die | | | Behandlungslast zu minimieren. | | | * Im Jahr 2026 sollen drei klinische Phase-III- | | | Studien mit NXT007, einem bispezifischen Antikörper| | | der nächsten Generation, beginnen. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |NXT007 |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Hämophilie A |2025-06-23), 23. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Kombinationstherapie mit Lunsumio und Polivy verlängert| | |die Remission bei Personen mit rezidiviertem oder | | |refraktärem grosszelligem B-Zell-Lymphom signifikant | | | | | | | | | * Die zulassungsrelevante Phase-III-Studie SUNMO | | | zeigte ein medianes progressionsfreies Überleben | | | von 11,5 Monaten, was dreimal länger ist als mit R-| | | GemOx. | | | * Diese gut verträgliche, derzeit geprüfte | | | Kombinationstherapie vermeidet eine traditionelle | | | Chemotherapie und könnte für eine ambulante | | | Anwendung geeignet sein. | | | * Die Daten unterstreichen das Engagement von Roche, | | | Optionen für die vielfältigen Bedürfnisse der | | | Patientinnen und Patienten sowie der | | | Gesundheitssysteme bei diesem schwer zu | | | behandelnden Lymphom bereitzustellen. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Lunsumio und Polivy |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Blutkrebs |2025-06-20), 20. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Roche beginnt Phase-III-Entwicklung von Prasinezumab | | |zur Behandlung der Parkinson-Krankheit im Frühstadium | | | | | | | | | * Die Ergebnisse der Phase-IIb-Studie PADOVA und | | | längerfristige Nachbeobachtungsdaten weisen auf | | | einen klinischen Nutzen zusätzlich zur | | | symptomatischen Behandlung der Parkinson-Krankheit | | | im Frühstadium hin. | | | * Prasinezumab ist ein Anti-Alpha-Synuclein- | | | Antikörper mit First-in-Class-Potenzial, der gegen | | | einen bekannten biologischen Treiber für das | | | Fortschreiten der Parkinson-Krankheit gerichtet | | | ist. | | | * Weltweit sind mehr als 10 Millionen Menschen von | | | der Parkinson-Krankheit betroffen, und es besteht | | | nach wie vor ein hoher medizinischer Bedarf. | | | | | | | | | | |Prasinezumab |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Parkinson- |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Krankheit |2025-06-16), 16. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Tecentriq in Kombination mit Lurbinectedin zeigt einen | | |signifikanten Überlebensvorteil bei kleinzelligem | | |Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (ES-SCLC) | | | | | | | | | * Verringerung des Risikos für Krankheitsprogression | | | oder Tod um 46% und Verringerung des Sterberisikos | | | um 27% bei einer aggressiven Form von Krebs mit | | | begrenzter Lebenserwartung und wenigen | | | Behandlungsmöglichkeiten. | | | * Erste Phase-III-Studie zur Erstlinien- | | | Erhaltungstherapie bei ES-SCLC zeigt klinisch | | | bedeutsame Verbesserungen sowohl des | | | progressionsfreien Überlebens als auch des | | | Gesamtüberlebens auf. | | | * Die Daten wurden in einer mündlichen Präsentation | | | auf der Jahrestagung der American Society of | | | Clinical Oncology (ASCO) 2025 vorgestellt und | | | gleichzeitig in The Lancet veröffentlicht. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Tecentriq |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Lungenkrebs |2025-06-03), 3. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Neue Daten zeigen, dass Itovebi das Überleben bei einer| | |bestimmten Form von HR-positivem fortgeschrittenem | | |Brustkrebs signifikant verlängert | | | | | | | | | * Die Therapie auf Basis von Itovebi reduzierte das | | | Sterberisiko bei Personen mit PIK3CA-mutiertem, HR-| | | positivem und HER2-negativem fortgeschrittenem | | | Brustkrebs um mehr als 30% im Vergleich zu einer | | | Behandlung mit Palbociclib und Fulvestrant allein. | | | * Die PIK3CA-Mutation tritt bei etwa 40% der HR- | | | positiven fortgeschrittenen Brustkrebserkrankungen | | | auf und ist mit einer schlechten Prognose | | | verbunden. | | | * Neue Daten wurden in einer mündlichen Präsentation | | | auf der Jahrestagung der ASCO 2025 vorgestellt und | | | in The New England Journal of Medicine | | | veröffentlicht. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Itovebi |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Brustkrebs |2025-05-31), 31. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Fenebrutinib unterdrückt die Krankheitsaktivität und | | |das Fortschreiten der Behinderung bei Menschen mit | | |schubförmiger multipler Sklerose nahezu vollständig für| | |bis zu zwei Jahre | | | | | | | | | * Patientinnen und Patienten unter Fenebrutinib | | | wiesen niedrige Schubraten auf, wobei die Daten | | | nach fast zweijähriger Behandlung keine aktiven | | | Hirnläsionen und kein Fortschreiten der Behinderung| | | zeigten. | | | * Es wird erwartet, dass die Auswertung der Phase- | | | III-Studien zu Fenebrutinib bei schubförmiger sowie| | | primär progredienter multipler Sklerose Ende des | | | Jahres beginnt. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Fenebrutinib |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Multiple Sklerose |2025-05-30), 30. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Neue zweijährige Nachbeobachtungsdaten zeigen, dass | | |Columvi das Gesamtüberleben bei Personen mit | | |rezidiviertem oder refraktärem diffusem grosszelligem | | |B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) verlängert | | | | | | | | | * Aktualisierte Daten aus der zulassungsrelevanten | | | Phase-III-Studie STARGLO zeigen weiterhin eine | | | klinisch bedeutsame Verbesserung des | | | Gesamtüberlebens mit einem Überlebensvorteil von | | | 40% für Personen mit R/R DLBCL, die nicht für eine | | | Transplantation infrage kommen. | | | * 89% der Personen, bei denen der Krebs am Ende der | | | Behandlung mit Columvi in Kombination mit | | | Chemotherapie vollständig angesprochen hatte, waren| | | noch am Leben; 82% zeigten ein Jahr nach der | | | Behandlung keine Anzeichen von Krebs. | | | * Der rechtzeitige Beginn einer wirksamen Therapie | | | bei einem Rückfall oder nach erstem | | | Therapieversagen ist bei dieser aggressiven, | | | lebensbedrohlichen Erkrankung von entscheidender | | | Bedeutung. | | | * Die Ergebnisse zeigen das Potenzial der | | | Kombinationstherapie mit Columvi als dringend | | | benötigte Standardbehandlung mit fester | | | Verabreichungsdauer. | | | | | | | | | | |Columvi |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Blutkrebs |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | | |2025-05-23), 23. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |10-Jahres-Daten der APHINITY-Studie zeigen, dass eine | | |Therapie auf Basis von Perjeta das Sterberisiko bei | | |Personen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium | | |um 17% reduzierte | | | | | | | | | * Die langfristige Nachbeobachtung in diesem | | | kurativen Setting zeigte einen klinisch bedeutsamen| | | Überlebensvorteil, wenn Perjeta zusätzlich zu | | | Herceptin und Chemotherapie adjuvant verabreicht | | | wurde. | | | * In der vorab festgelegten Untergruppe der Personen | | | mit positivem Lymphknotenbefall wurde eine | | | Verringerung des Sterberisikos um 21% beobachtet. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Perjeta |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Brustkrebs |2025-05-13), 13. Mai 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ |Sonstiges | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Änderung in der Erweiterten Konzernleitung von Roche | | | | | | | | | * Johannes (Hans) Clevers, MD, PhD, Leiter Roche | | | Pharma Forschung und Frühe Entwicklung (pRED) und | | | Mitglied der Erweiterten Konzernleitung von Roche, | | | wird das Unternehmen verlassen und in den Ruhestand| | | treten. | | | * Barbara Schädler, Leiterin Group Communications und| | | Mitglied der Erweiterten Konzernleitung von Roche, | | | wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen und | | | in den Ruhestand treten. | | | | | | | | | | |Änderungen |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |in der Geschäfts- |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |leitung |2025-06-30), 30. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |Roche gibt ein Sicherheitsupdate zur Gentherapie | | |Elevidys bei der Behandlung von nicht gehfähigen | | |Patientinnen und Patienten mit Duchenne- | | |Muskeldystrophie | | | | | | | | | * Nach eingehender klinischer Prüfung wurde das | | | Nutzen-Risiko-Profil von Elevidys bei nicht | | | gehfähigen Personen mit Duchenne-Muskeldystrophie | | | neu bewertet. Anlass dafür waren zwei Todesfälle | | | infolge von akutem Leberversagen. | | | * Mit sofortiger Wirkung wird die Verabreichung von | | | Elevidys an nicht gehfähige Personen in der | | | klinischen Forschung ausgesetzt; dies unabhängig | | | vom Alter. Im kommerziellen Umfeld wird die | | | Behandlung dieser Patientengruppe eingestellt. | | | * Roche arbeitet eng mit den zuständigen | | | Gesundheitsbehörden, Prüfärzten und verschreibenden| | | Ärzten zusammen, um eine umfassende Information und| | | Anpassung der Patientenversorgung sicherzustellen. | | | * Das Nutzen-Risiko-Profil von Elevidys bei | | | gehfähigen Duchenne-Patienten bleibt weiterhin | | | positiv; die Behandlungsleitlinien werden nicht | | | geändert. | | | | | | | |Elevidys | | |Duchenne- |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Muskel- |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |dystrophie |2025-06-15), 15. Juni 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ | |The New England Journal of Medicine veröffentlicht | | |Phase-III-Daten, die zeigen, dass eine Einzeldosis | | |Xofluza die Übertragung von Influenzaviren signifikant | | |reduziert | | | | | | | | | * Detaillierte Ergebnisse der CENTERSTONE-Studie | | | zeigen, dass die Behandlung mit Xofluza die | | | Wahrscheinlichkeit einer Übertragung oder | | | Ausbreitung des Influenzavirus von einer | | | infizierten Person auf Haushaltsmitglieder um 32% | | | reduziert. | | | * CENTERSTONE ist die erste globale Phase-III-Studie,| | | die den Nutzen eines antiviralen Medikaments zur | | | Reduzierung der Ausbreitung eines respiratorischen | | | Virus nachweist. | | | * Die geringere Ausbreitung der Infektion im | | | häuslichen Umfeld könnte dazu beitragen, die | | | Übertragung innerhalb von Einrichtungen und | | | Gemeinschaften einzudämmen und die Belastung der | | | Gesundheitssysteme durch saisonale und pandemische | | | Influenza zu senken. | | | | | | | | | | | |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Xofluza |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor- | |Influenza |2025-04-25), 25. April 2025 (nur Englisch) | +----------------------+-------------------------------------------------------+ Verkäufe der Division Pharma +-----------------+------------------+-------------------+------------------+ | Verkäufe | In Millionen CHF | In % der Verkäufe | Veränderung in % | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Januar-Juni | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | CER | CHF | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Division Pharma | 23 985 | 22 637 | 100,0 | 100,0 | 10 | 6 | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | USA | 12 670 | 11 882 | 52,8 | 52,5 | 10 | 7 | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Europa | 4 566 | 4 425 | 19,0 | 19,5 | 5 | 3 | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | Japan | 1 425 | 1 366 | 5,9 | 6,0 | 5 | 4 | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ | International | 5 324 | 4 964 | 22,3 | 22,0 | 14 | 7 | +-----------------+--------+---------+-------+-----------+-----+------------+ International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige +------------------------+----------+----------+--------+--------+-------------+ |Die 20 meistverkauften |Total |USA |Europa |Japan |International| |Medikamente +------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ | |Mio. |% |Mio. |% |Mio.|% |Mio.|% |Mio.|% | | |CHF | |CHF | |CHF | |CHF | |CHF | | +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Ocrevus | | | | | | | | | | | |Multiple Sklerose | 3 506| 8| 2 462| 5| 706| 12| -| -| 338| 19| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Hemlibra | | | | | | | | | | | |Hämophilie A | 2 421| 17| 1 324| 11| 493| 7| 183| 8| 421| 66| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Vabysmo | | | | | | | | | | | |Augenkrankheiten (nAMD, | | | | | | | | | | | |DME, RVO) | 2 067| 18| 1 450| 9| 378| 33| 70| 31| 169| 118| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Tecentriq | | | | | | | | | | | |Krebsimmuntherapeutikum | 1 733| -1| 819| -6| 434| 3| 174| -4| 306| 13| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Perjeta(2) | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 1 613|-12| 677| 1| 282|-16| 37|-44| 617| -18| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Xolair(2) | | | | | | | | | | | |Asthma, | | | | | | | | | | | |Nahrungsmittelallergien | 1 445| 34| 1 445| 34| -| -| -| -| -| -| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Actemra/RoActemra(2) | | | | | | | | | | | |RA, COVID-19 | 1 279| 4| 619| 7| 308|-14| 152| 5| 200| 26| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Phesgo | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 1 197| 55| 348| 39| 401| 15| 90| 80| 358| 182| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Kadcyla(2) | | | | | | | | | | | |Brustkrebs | 1 037| 9| 396| 7| 266| -6| 45| -2| 330| 28| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Evrysdi | | | | | | | | | | | |Spinale Muskelatrophie | 869| 7| 309| 12| 292| 4| 46| 5| 222| 5| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Alecensa | | | | | | | | | | | |Lungenkrebs | 802| 8| 276| 20| 133| -7| 100| 5| 293| 7| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Polivy | | | | | | | | | | | |Blutkrebs | 730| 46| 327| 32| 160| 90| 99| 8| 144| 88| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |MabThera/Rituxan(2) | | | | | | | | | | | |Blutkrebs, RA | 630| -8| 387| -6| 70| -8| 7|-14| 166| -11| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Herceptin(2) | | | | | | | | | | | |Brust- und Magenkrebs | 560|-21| 121|-10| 150| -1| 4|-51| 285| -32| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Activase/TNKase(2) | | | | | | | | | | | |Herzkrankheiten | 550| -4| 527| -3| -| -| -| -| 23| -25| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Avastin(2) | | | | | | | | | | | |Verschiedene Krebsarten | 522|-17| 156|-20| 26|-40| 76|-25| 264| -9| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Gazyva/Gazyvaro(2) | | | | | | | | | | | |Blutkrebs | 490| 14| 253| 20| 121| 1| 17| 20| 99| 14| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Pulmozyme(2) | | | | | | | | | | | |Zystische Fibrose | 239| 11| 167| 22| 34|-12| -|-18| 38| -3| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |CellCept(2) | | | | | | | | | | | |Immunsuppressivum | 196| 2| 9|-17| 65| 12| 24| 35| 98| -6| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ |Madopar(2) | | | | | | | | | | | |Parkinson-Krankheit | 193| 1| -| -| 46| -5| -| -| 147| 4| +------------------------+------+---+------+---+----+---+----+---+----+--------+ DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis Diagnostics: wichtige Meilensteine +-------------------------------+----------------------------------------------+ |Produkt |Meilenstein | +-------------------------------+----------------------------------------------+ | |Roche gibt neue Zusammenarbeit mit Broad | | |Clinical Labs bekannt, die zum Ziel hat, die | | |Verbreitung der neuartigen SBX- | | |Sequenzierungstechnologie zu beschleunigen | | | | | | | | | * Im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit| | | mit Broad Clinical Labs werden Anwendungen| | | für die SBX-Sequenzierungstechnologie von | | | Roche erforscht und entwickelt, wobei der | | | Schwerpunkt zunächst auf schwerkranken | | | Neugeborenen und deren Eltern liegt. | | | * Die Gesamtgenomsequenzierung kann bei der | | | Diagnose von Säuglingen mit Verdacht auf | | | genetische Erkrankungen wie zystische | | | Fibrose oder Sichelzellkrankheit hilfreich| | | sein. | | | * Im Rahmen des Projekts soll untersucht | | | werden, wie sich diese Technologie in die | | | klinische Routinepraxis für Neugeborene | | | integrieren lässt und wie sie in anderen | | | Forschungsanwendungen eingesetzt werden | | | kann. | | | | | | | |SBX-Sequen- | | |zierungs- |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |technologie |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| |Genetische Erkrankungen |2025-05-23b), 23. Mai 2025 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ | |FDA erteilt Zulassung für den VENTANA MET | | |(SP44) RxDx Assay als ersten diagnostischen | | |Begleittest zur Identifizierung von Personen | | |mit nicht zu den Plattenepithelkarzinomen | | |zählendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die| | |für eine gezielte Behandlung infrage kommen | | | | | | | | | * Mit dem VENTANA MET (SP44) RxDx Assay kann| | | das MET-Protein (auch c-MET genannt) | | | nachgewiesen werden, das bei einigen | | | Personen mit nicht zu den | | | Plattenepithelkarzinomen zählendem nicht- | | | kleinzelligem Lungenkrebs überexprimiert | | | ist. | | | * Das MET-Protein dient als prädiktiver | | | Biomarker für die Wahrscheinlichkeit des | | | Ansprechens auf eine gegen c-MET | | | gerichtete Therapie. | | | * Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet | | | der Begleitdiagnostika bietet Roche ein | | | breites CDx-Portfolio, das fundierte | | | klinische Entscheidungen ermöglicht und | | | die Patientenergebnisse verbessert. | | | | | | | | | | |VENTANA |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |MET (SP44) RxDx Assay |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| |Lungenkrebs |2025-05-14), 14. Mai 2025 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ | |Roche führt den innovativen Elecsys PRO-C3 | | |Test zur Verbesserung der Genauigkeit bei der | | |Beurteilung des Schweregrads von Leberfibrose | | |ein | | | | | | | | | * Der Elecsys PRO-C3 Test wird in | | | Kombination mit der ADAPT-Formel (Alter, | | | Diabetes-Status, PRO-C3, Thrombozyten) zur| | | Beurteilung des Schweregrads von | | | Leberfibrose eingesetzt - einer | | | Erkrankung, die weltweit für etwa jeden | | | 25. Todesfall verantwortlich ist. | | | * Der Test wird auf den cobas Analysegeräten| | | von Roche verwendet und liefert in nur | | | 18 Minuten Ergebnisse, womit eine schnelle| | | und zuverlässige diagnostische Methode zur| | | Verfügung steht. | | | * Der Test ermöglicht eine frühere | | | Identifizierung von Personen mit | | | signifikanter Leberfibrose, wodurch sich | | | die Ergebnisse durch rechtzeitige | | | Behandlung und den Zugang zu neuen | | | Therapien verbessern könnten. | | | | | | | | | | |Elecsys |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |PRO-C3 Test |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| |Leberfibrose |2025-05-06), 6. Mai 2025 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ | |FDA gewährt Status eines bahnbrechenden | | |Medizinprodukts für erstes KI-gestütztes | | |Begleitdiagnostikum bei nicht-kleinzelligem | | |Lungenkrebs | | | | | | | | | * VENTANA TROP2 (EPR20043) RxDx Device ist | | | ein immunhistochemischer Assay in | | | Kombination mit einem digitalen | | | Pathologiealgorithmus zur Unterstützung | | | von Therapieentscheiden. | | | * Das System nutzt eine KI-gestützte | | | Bildanalyse, die eine diagnostische | | | Genauigkeit erreicht, welche mit | | | herkömmlichen manuellen Scoring-Methoden | | | nicht möglich ist. | | | * Der Status eines bahnbrechenden | | | Medizinprodukts unterstreicht die | | | kontinuierliche Innovation von Roche in | | | den Bereichen Begleitdiagnostika und | | | digitale Pathologie für eine präzisere | | | Diagnose in der Onkologie. | | | | | | | | | | |VENTANA TROP2 (EPR20043) RxDx |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Device |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| |Lungenkrebs |2025-04-29), 29. April 2025 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ | |Roche erhält CE-Kennzeichnung für Algorithmus | | |zur verbesserten Erkennung des akuten | | |Koronarsyndroms | | | | | | | | | * Roche hat in Zusammenarbeit mit dem | | | Universitätsklinikum Heidelberg einen | | | Algorithmus zur Triage von Brustschmerzen | | | entwickelt. Das CE-gekennzeichnete IVD- | | | Medizinprodukt hat das Potenzial, die | | | kardiologische Versorgung grundlegend zu | | | verändern. | | | * Dieser neuartige Algorithmus ermöglicht | | | eine standardisierte Beurteilung und | | | unterstützt Ärztinnen und Ärzte in der | | | Notaufnahme dabei, Herzinfarkte (akuter | | | Myokardinfarkt) sicher zu bestätigen oder | | | auszuschliessen. | | | * Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für ein | | | Drittel der weltweiten Todesfälle | | | verantwortlich. Brustschmerz ist zudem der| | | zweithäufigste Grund für einen Besuch in | |Algorithmus zur Triage von | der Notaufnahme. | |Brust- | | |schmerzen |Weitere Informationen: Medienmitteilung | |Akutes Koronarsyndrom |(https://www.roche.com/media/releases/med-cor-| | |2025-04-23), 23. April 2025 (nur Englisch) | +-------------------------------+----------------------------------------------+ Verkäufe der Division Diagnostics +----------------------+--------------+---------------+--------------+ |Verkäufe |In Millionen |In % der |Veränderung in| | |CHF |Verkäufe |% | +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Januar-Juni |2025 |2024 |2025 |2024 |CER|CHF | +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Division Diagnostics |6 959| 7 211|100,0| 100,0| 0| -3| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Kundenbereiche(3) | | | | | | | +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Core Lab |3 839| 4 072| 55,2| 56,5| -2| -6| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Molecular Lab |1 250| 1 257| 18,0| 17,4| 3| -1| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Near Patient Care |1 018| 1 094| 14,6| 15,2| -3| -7| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Pathology Lab | 852| 788| 12,2| 10,9| 12| 8| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Regionen | | | | | | | +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Europa, Nahost, Afrika|2 485| 2 431| 35,7| 33,7| 5| 2| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Nordamerika |2 235| 2 163| 32,1| 30,0| 6| 3| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Asien-Pazifik |1 729| 2 102| 24,9| 29,2|-15| -18| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ |Lateinamerika | 510| 515| 7,3| 7,1| 14| -1| +----------------------+-----+--------+-----+---------+---+----------+ Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche im ersten Halbjahr 2025: * Halbjahresbericht 2025 (https://assets.roche.com/f/176343/x/285806537b/hy25d.pdf) * Präsentation erstes Halbjahr (https://assets.roche.com/f/176343/x/184f41bf07/irp250724-a.pdf)2025 (https://assets.roche.com/f/176343/x/184f41bf07/irp250724-a.pdf) (nur Englisch) (https://assets.roche.com/f/176343/x/184f41bf07/irp250724-a.pdf) * Anhang mit Tabellen (nur Englisch) (https://assets.roche.com/f/176343/x/aac9c4bf5b/appendix-tables-hy-2025.pdf) Über Roche Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro- Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis. Seit über 125 Jahren ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen sehen wir unseren grössten Beitrag für die Gesellschaft darin, innovative Medikamente und Diagnostika zu entwickeln, die den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen. Roche hat sich im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi) und der Sustainable Markets Initiative dazu verpflichtet, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com (http://www.roche.com). Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Verweise [1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnittswerte für 2024) und alle angegebenen Gesamtbeträge in CHF ausgewiesen. [2] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte. [3] Core Lab: diagnostische Lösungen in den Bereichen Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech. Molecular Lab: diagnostische Lösungen für den Nachweis und die Überwachung in Zusammenhang mit Krankheitserregern, Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik; genomisches Tumorprofiling. Near Patient Care: diagnostische Lösungen in Notaufnahmen und Arztpraxen oder direkt für die Patientinnen und Patienten selbst sowie integriertes personalisiertes Diabetesmanagement. Pathology Lab: diagnostische Lösungen für Gewebebiopsien und Begleittests. Im Jahr 2025 umfassen die Verkäufe im Kundenbereich Pathology Lab auch Verkäufe, die bisher im Kundenbereich Molecular Lab ausgewiesen wurden. Das Ziel ist, dadurch mehr Transparenz und Harmonisierung bezüglich der Verwendung von Lösungen im Bereich der CINtec Technologie zu erreichen. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2024 wurden entsprechend angepasst. Im Jahr 2025 umfassen die Verkäufe im Kundenbereich Core Lab auch Verkäufe, die zuvor im Kundenbereich Near Patient Care ausgewiesen wurden; dies mit dem Ziel, digitale Gesundheitslösungen künftig unter Roche Information Solutions zu bündeln. Die Vergleichszahlen für das Jahr 2024 wurden entsprechend angepasst. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird. 