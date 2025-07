Original-Research: LPKF LASER & ELECTRONICS SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: LPKF LASER & ELECTRONICS SE - von Montega AG 24.07.2025 / 14:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu LPKF LASER & ELECTRONICS SE Unternehmen: LPKF LASER & ELECTRONICS SE ISIN: DE0006450000 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.07.2025 Kursziel: 11,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q2: Starke Ergebnisse im zweiten Quartal bei verhaltenem Ausblick LPKF hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Diese fielen überraschend stark aus mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum und einer deutlich verbesserten operativen Marge, wenngleich der Auftragseingang wie erwartet die Effekte der momentanen Zolldiskussionen zeigte. Der Vorstand erwartet zwar ein vergleichsweise schwaches drittes Quartal, hält jedoch an der zu Jahresbeginn veröffentlichten Guidance fest. [Tabelle] Umsatzentwicklung von Development und Welding getrieben: In Q2 erzielte LPKF Konzernerlöse von 33,8 Mio. EUR und konnte seine Top Line somit um spürbare 13,4% yoy steigern, was oberhalb unserer Erwartung von 30,9 Mio. EUR liegt. Besonders positiv fällt dabei das Segment Welding auf, welches in den vergangenen Quartalen unter der schwächelnden Automobilindustrie litt. Im zweiten Quartal zeigte sich ein deutlicher Turnaround mit Quartalserlösen von 9,7 Mio. EUR (Q2/24: 6,0 Mio. EUR), der auf eine strategische Neuausrichtung mit höherem Fokus auf die Endmärkte Consumer und Medical zurückzuführen ist. Dies zeigt u.E. die hohe Anpassungsfähigkeit der LPKF in zeitweisen Schwächephasen einzelner Segmente. Auch der Geschäftsbereich Development konnte sich vom vergleichsweise schwachen Vorjahr erholen und ebenfalls deutlich auf 6,0 Mio. EUR (+42,9% yoy) zulegen. Das Segment Solar wird aktuell hingegen in China von der Konkurrenz belastet, die im Low-Cost-Bereich mit LPKF konkurriert. Um auch diesen Markt weiter zu adressieren, wird LPKF in den kommenden Monaten eine vereinfachte Version der bisherigen Anlage vermarkten. Starke Top Line bedingt deutlichen Ergebnisanstieg: Auch ergebnisseitig schlug sich der Umsatzanstieg in Q2 nieder und konnte eine signifikante Verbesserung auf eine solide operative Marge von 6,5% (Q2/24: -3,7%, +10,2PP yoy) verzeichnen. Die hohe Bruttomarge führte dazu, dass das Umsatzwachstum ggü. dem Vorquartal (Q1/25) i.H.v. 8,5 Mio. EUR zu einem EBIT-Wachstum von 6,1 Mio. EUR führte, was das hohe Skalierungspotenzial bei weiterem Top Line-Wachstum zeigt. Dadurch erscheint mittelfristig auch eine Rückkehr zu zweistelligen operativen Margen möglich, sofern das Wachstum anhält. Fazit: LPKF hat im Angesicht der geopolitischen Risiken ein starkes zweites Quartal abgeliefert, wenngleich der Auftragseingang erwartungsgemäß schwächelte. Der Vorstand erwartet für das dritte Quartal zwar schwächere Erlöse, bestätigt jedoch die FY-Guidance unter dem Vorbehalt ungünstiger geopolitischer Entwicklungen und deren möglichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf. Langfristig bleibt das Unternehmen v.a. aufgrund der Potenziale im Bereich LIDE attraktiv, weshalb wir unsere Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 11,00 EUR bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 