Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu EU-China-Gipfel

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu EU-China-Gipfel

Die Hoffnung, dass die Gleichung "Kapitalismus plus Reichtum gleich Demokratie" aufgehen würde, muss man heute als gescheitert ansehen. Denn der Westen hatte die Rechnung ohne China gemacht. Das bekommen wohl auch die EU-Spitzen zu spüren, wenn sie am Donnerstag beim EU-China-Gipfel in Peking auflaufen. Nicht nur wirtschaftlich beginnen sich die Machtverhältnisse zu verschieben. Auch außenpolitisch positioniert sich das autoritär regierte Land stärker. Für Deutschland war China lange Zeit dreierlei: ein Partner, ein Wettbewerber und ein systemischer Rivale; im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist davon nur die letzte Formulierung übrig geblieben. Auch der EU-China-Gipfel wird daran trotz erwartbarer schöner Bekenntnisse zu einer regelbasierten Weltordnung wohl nichts ändern./yyzz/DP/zb