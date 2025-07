WHO: Unterernährung in Gaza nimmt 'alarmierende Ausmaße' an

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Im umkämpften Gazastreifen breitet sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefährliche Unterernährung rasant aus. Die Hungerkrise nehme inzwischen "alarmierende Ausmaße" an, hieß es. Nach WHO-Angaben gab es in dem abgeriegelten Küstengebiet im Juli einen signifikanten Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit Unterernährung.

Besonders besorgniserregend ist demnach die Lage in der Stadt Gaza im Norden des Gebiets. Dort sei jedes fünfte Kind unter fünf Jahren akut unterernährt. Auch in Chan Junis im Süden sei die Situation verheerend.

Im Juli seien allein in den ersten zwei Wochen etwa 5.000 Kinder unter fünf Jahren wegen Unterernährung ambulant behandelt worden. Die bislang höchste Zahl seit Beginn des durch das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 ausgelösten Gaza-Kriegs gab es demnach im Juni mit etwa 6.500 Kindern. Der deutliche Aufwärtstrend seit Mai setzt sich damit nach WHO-Angaben fort.

"Die Krise bleibt komplett vermeidbar. Die absichtliche Blockade und Verzögerung von Nahrungsmittel-, Gesundheits- und humanitärer Hilfe in großem Maßstab hat viele Menschenleben gekostet", erklärte die WHO mit Blick auf Israel. Das Land hat unabhängige Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen monatelang weitestgehend blockiert und ist deswegen massiver internationaler Kritik ausgesetzt.

Das israelische Militär kündigte am Samstag Maßnahmen zur erleichterten Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen an.