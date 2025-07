EQS-News: Branicks Group AG: Tilgung sämtlicher in 2025 fälliger Schuldscheindarlehen fristgemäß erfolgt

EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

28.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Frankfurt am Main, 28. Juli 2025

Presseinformation der Branicks Group AG



Branicks Group AG: Weiterer Meilenstein bei der Entschuldung erreicht, Tilgung sämtlicher im Geschäftsjahr 2025 fälliger Schuldscheindarlehen fristgemäß erfolgt

68 Mio. Euro Schuldscheindarlehen Ende Juli zurückgeführt

Insgesamt Schuldscheindarlehen über 293 Mio. Euro in 2025 getilgt

Frankfurt, 28.07.2025 – Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat Ende Juli fällige Schuldscheindarlehen in Höhe von 68 Mio. Euro vollständig zurückgeführt. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt zur Rückführung der Verschuldung der Branicks Group AG fristgemäß vollzogen.

Zum Jahresbeginn stand für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt eine Verschuldung von 446 Mio. Euro zur Tilgung an. Inklusive der bereits im ersten Halbjahr 2025 getilgten Schuldscheindarlehen in Höhe von 225 Mio. Euro wurden somit bis Ende Juli 2025 sämtliche der für dieses Jahr anstehenden 293 Mio. Euro an Schuldscheindarlehen zurückgeführt.

„Branicks bleibt verlässlich auf Kurs. Mit der Tilgung der restlichen für 2025 zur Tilgung anstehenden Schuldscheindarlehen in Höhe von 68 Mio. Euro haben wir einen weiteren wichtigen Schritt zur finanziellen Konsolidierung von Branicks vollzogen“, sagte Sonja Wärntges, CEO und CFO der Branicks Group AG.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.03.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,2 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

