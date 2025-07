IRW-News: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy gibt seine Absicht zur Erstellung eines NI 43-101 konformen technischen Berichts zum Kupferprojekt Sting bekannt

IRW-PRESS: Aventis Energy Inc.: Aventis Energy gibt seine Absicht zur Erstellung eines NI 43-101 konformen technischen Berichts zum Kupferprojekt Sting bekannt

Highlights aus dem Projekt Sting einschließlich des Bohrprogramms 2024 (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 14. Januar 2025):

- VB24-001: 20,5 m mit 1,21 % Kupfer einschließlich 5,0 m mit 2,22 % Kupfer und 54,8 m mit 0,32 % Kupfer

- VB24-002: 78,0 m mit 0,24 % Kupfer einschließlich 9,0 m mit 0,76 % Kupfer

- VB24-003: 0,50 m mit 2,85 % Kupfer und 0,50 m mit 1,92 % Kupfer und 31,1 m mit 0,27 % Kupfer

- VB24-004: 2,70 m mit 0,61 % Kupfer

- VB24-005: 22,85 m mit 0,20 % Zink einschließlich 3,5 m mit 0,51 % Zink und 0,50 m mit 1,24 % Kupfer und 0,60 % Zink und 1,05 m mit 1,13 % Kupfer und 0,12 % Zink und 5,25 m mit 0,57 % Kupfer

- Historische Schlitzproben an der Erzader Jumbo im Kupferprojekt Sting ergaben 14,3 % Kupfer über 3,1 m und 9,0 % Kupfer über 9.14 m1*.

- Historische Schürfproben ergaben 6,4 % Kupfer aus 0,3 m Grundgestein im Erzgang Jumbo und 0,13 % Kupfer aus den oberen 1,5 Metern des Erzgangs2. Dean (1977)3 schätzte Gehalt und Tonnage hochgradigen Erzes in Jumbo auf 14,7 % Kupfer und 14.714 Tonnen und versprengtes Erz auf 6,0 % Kupfer und ungefähr 26.956 Tonnen.

Vancouver, British Columbia, 28. Juli 2025 / IRW-Press / Aventis Energy (Aventis oder das Unternehmen) (CSE:AVE | FRA:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, die Beauftragung von Dahrouge Geological Consulting Ltd. (Dahrouge) zur Erstellung eines technischen Berichts (der Bericht) in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (Standards zur Veröffentlichung in Mineralienprojekten) zum Kupferprojekt Sting (Sting oder das Projekt) im westlichen Neufundland, Kanada, bekanntzugeben.

Dahrouge und sein Vorgänger, Halferdahl and Associates Ltd., sind seit 1971 in der Beratung von Kunden bei der Identifizierung, Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten tätig. Das Geologenteam von Dahrouge und dediziertes Hilfspersonal bauen die 50-jährige Firmengeschichte weiter aus und bearbeiten Projekte aller Art und Größe, von der ersten Exploration über Ressourcenabgrenzung und vorläufige Machbarkeitsstudien zu Studien auf Machbarkeitsebene, und sind weltweit für ihre Expertise in Exploration und Entdeckung kritischer Elemente anerkannt.

Mandeep Parmar, Interims-CEO & Direktor des Unternehmens, kommentierte: Unsere Absicht, einen 43-101 konformen technischen Bericht zum Projekt Sting zu erstellen, stellt einen bedeutenden Wendepunkt in unserem Unternehmenswachstum dar. Wir sind zuversichtlich, dass wir nach der Erstellung des Berichts, unter Führung durch die Expertise von Dahrouge, Sting mit künftigen Explorationsarbeiten und Bohrprogrammen weiterentwickeln können.

Der Bericht soll ein umfassendes Update zum Projekt liefern, einschließlich aller vom Unternehmen erhobenen historischen Daten, zusätzlich zu den starken Kupfergehalten aus dem Bohrprogramm vom Herbst 2024. Der Bericht wird mithilfe der Zusammenstellung vorhandener Daten, vorheriger Arbeiten und neuer Technologie wertvolle Erkenntnisse zur besseren Gestaltung künftiger Programme liefern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80496/Aventis_280725_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Überblick der Bohrergebnisse 2024 im Kupferprojekt Sting. Ergebnisse der Aufladbarkeit in einer Tiefe von 100 Metern.

Erklärung des Qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Alexander Timofeev, Ph.D., P.Geo. von Dahrouge Geological Consulting, einem in Quebec und Neufundland, Kanada, registrierten P.Geo und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure in Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse von früheren Betreibern veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch eine qualifizierte sachkundige Person hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

* Alle oben genannten Bewertungsdateien sind unter folgendem Weblink der Regierung von Neufundland und Labrador abrufbar: https://gis.geosurv.gov.nl.ca/,

1 Hatch, 1922, (Assessment File 012G/08/0002)

2 Dean, 1980, (Assessment File 012G/08/0075)

3 Dean, 1977, (Assessment File 012G/08/0069)

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf der Manhattan-Entdeckung (1,19 bis 5,98 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 3.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m im Jahr 2024 in Bohrloch VB24-001, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu wurden in Bohrloch VB24-003 vorgefunden.

