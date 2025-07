Selenskyj: Hunderte Drohnen allein in der Nacht abgefangen

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. "Insgesamt haben unsere Luftverteidiger allein in dieser Nacht mehrere Hundert russische Angriffsdrohnen abgefangen", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Es habe auch Treffer gegeben. Acht Verletzte würden medizinisch versorgt, schrieb Selenskyj. Rettungsarbeiten und Wiederaufbauarbeiten liefen, insbesondere für die Stromversorgung.

Den ukrainischen Luftstreitkräften zufolge feuerte Moskau in der Nacht 324 Drohnen und Drohnenattrappen, 4 Marschflugkörper und 3 ballistische Raketen vom Typ Kinschal auf die Ukraine ab. Davon habe die Luftwaffe 309 Drohnen und 2 Marschflugkörper abgewehrt. Die Raketen hätten ihr Ziel nicht erreicht, hieß es.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion. Mit massiven Angriffen aus der Luft versucht Moskau, Kiews Flugabwehr zu überlasten./ksr/DP/mis