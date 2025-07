TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 29. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Imerys, Halbjahreszahlen 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2025 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen 13:15 USA: PayPal, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung 18:00 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 18:00 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen 22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2024 09:00 ESP: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/25 11:00 BEL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Vorausbericht Handelsbilanz 6/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: CO2-Emissionen der privaten Haushalte, im Straßenverkehr und aus der Energieversorgung, Jahr 2023 09:00 DEU: BGH verhandelt Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen, Karlsruhe 10:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg, Halbjahres-Pk 15:00 USA: Aktualisierte IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt den jordanischen König Abdullah II. CHE: Weltkonferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten (Welt-PPK), Genf CHN/USA: Zweiter Verhandlungstag zwischen China und USA im Zollstreit USA: Schottland-Reise von US-Präsident Donald Trump - Abreistag

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi