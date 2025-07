Ölpreise kaum verändert - Brent-Öl bei 70 US-Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach Vortagesgewinnen wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 70,13 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um zehn Cent auf 66,81 Dollar.

Am Vortag hatten die USA den Druck auf das wichtige Förderland Russland erhöht, was Einfluss auf die russischen Ölexporte haben könnte. Der Preis für Brent-Öl war zeitweise fast zwei Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump setzte Russland ein neues Ultimatum bei seinen Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Trump verkürzte die Frist von 50 Tagen, nach deren Ablauf deutlich höhere Zölle für Russlands Handelspartner drohen, auf nur noch "zehn oder zwölf Tage".

Nach Trumps Äußerung habe der Ölpreise deutlich zugelegt, heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Allerdings sei die Marke von 70 Dollar beim Brent-Preis "nicht einfach nach oben zu knacken". Seit Mitte des Monats hielten sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, wobei der Preis für Brent-Öl die meiste Zeit knapp unter 70 Dollar notierte./jkr/jsl/mis