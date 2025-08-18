ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
