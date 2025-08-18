Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Zalando auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 32 Euro

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von About You durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando
Baader Bank
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden