Dax Vorbörse 18.08.2025

Rekord bleibt in Reichweite

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche. Er bleibt damit in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Eine Stunde vor Beginn des Handels auf Xetra signalisiert der XDax einen Kurs von 24.445 Punkten. Das sind 0,3 Prozent mehr als der Xetra-Schluss vom Freitag und nur etwas weniger als das bisherige Rekordhoch aus dem Juli bei 24.639 Punkten.

Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gewartet hatten. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden. Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj.

US-Aktien: Zurückhaltung

Am Tag des Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin ist aus der anfänglichen Rekordlaune der Anleger am Ende Zurückhaltung geworden. Standardwerte präsentierten sich am Freitag in etwas besserer Form als Technologie-Aktien.

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14.08.2025 · 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone

Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zum Börsenstart seine acht Monate alte Bestmarke deutlich übertroffen und bis auf fast 45.204 Zähler zugelegt. Zum Handelsschluss war mit plus 0,08 Prozent beim Stand von 44.946 Punkten von dem Gewinn fast nichts mehr übrig. Auf Wochensicht verzeichnete der Dow einen Aufschlag von 1,7 Prozent.

Auch der marktbreite S&P 500 hatte zum Börsenbeginn ein Rekordhoch erreicht, ehe er ins Minus drehte und 0,3 Prozent schwächer auf 6.450 Punkten schloss. Die Woche brachte einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es zum Wochenschluss um 0,5 Prozent auf 23.712 Punkte nach unten. Das Barometer hatte vor zwei Tagen einen Höchststand erklommen. Der Wochengewinn beläuft sich auf 0,4 Prozent.

Aktienmärkte am Freitag im Überblick

IndexPunkteVeränderung (in Prozent)
Dax24.359-0,07
Euro Stoxx 505.449+0,26
Stoxx Europe 504.554+0,05
Dow Jones44.946+0,08
S&P 5006.450–0,29
Nasdaq23.712–0,51

Börsen in Asien verzeichnen Gewinne

Die wichtigsten Börsen in Asien sind mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,7 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,6 Prozent stieg.

Anleihemärkte am Freitag im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung (in Prozent/in Prozentpunkten)
Bund Future128,82+0,09
10-jährige Bundesanleihen2,79+0,02
10-jährige US-Anleihen4,30-0,02

Devisenmärkte am Freitag im Überblick

WährungspaarKursVeränderung (in Prozent)
Euro in Dollar1,1707+0,04
Dollar in Yen147,38+0,15
Euro in Yen172,55+0,17
Bitcoin in Dollar115.621–1,59
Kolumne von Alexander Mayer
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen16.08.2025 · 08:30 Uhr · decentralist.de
Die Stunde von Ethereum hat geschlagen

Rohölmärkte am Freitag im Überblick

SortePreis (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent65,86+0,01
WTI62,88+0,08

Umstufungen von Aktien

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 72 (70) EUR - 'UNDERWEIGHT'

WDH/LBBW SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 63 (75) EUR - 'KAUFEN'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR APPLIED MATERIALS AUF 195 (210) USD - 'OUTPERFORM'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 190 (320) DKK - 'HOLD'

 UBS SENKT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 260 (300) USD - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Bitcoin (USD)
D
Dow Jones
S
S&P 500
Eurokurs (Euro / Dollar)
Ö
Ölpreis Brent
N
NASDAQ 100
E
EURO STOXX 50
Bitcoin Kurs in Euro
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Salesforce
Ørsted
Applied Materials
Hapag-Lloyd
Ströer
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
S
STOXX Europe 50
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattform14. Aug. · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
