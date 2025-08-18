EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.08.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Arne
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|88,50 EUR
|29.382,00 EUR
|89,10 EUR
|4.276,80 EUR
|89,20 EUR
|29.703,60 EUR
|89,20 EUR
|4.727,60 EUR
|89,20 EUR
|3.211,20 EUR
|89,00 EUR
|6.408,00 EUR
|89,00 EUR
|16.198,00 EUR
|89,00 EUR
|17.622,00 EUR
|89,10 EUR
|4.989,60 EUR
|88,00 EUR
|39.776,00 EUR
|88,00 EUR
|16.808,00 EUR
|88,00 EUR
|5.280,00 EUR
|88,00 EUR
|10.912,00 EUR
|88,00 EUR
|32.824,00 EUR
|88,00 EUR
|70.400,00 EUR
|89,10 EUR
|10.068,30 EUR
|89,10 EUR
|18.621,90 EUR
|89,10 EUR
|5.702,40 EUR
|89,10 EUR
|13.365,00 EUR
|89,10 EUR
|4.455,00 EUR
|89,10 EUR
|7.395,30 EUR
|88,30 EUR
|8.035,30 EUR
|88,30 EUR
|6.887,40 EUR
|88,30 EUR
|4.415,00 EUR
|88,30 EUR
|4.415,00 EUR
|88,30 EUR
|2.560,70 EUR
|88,30 EUR
|29.050,70 EUR
|88,30 EUR
|32.935,90 EUR
|88,50 EUR
|3.628,50 EUR
|89,00 EUR
|4.717,00 EUR
|88,50 EUR
|8.496,00 EUR
|88,50 EUR
|17.700,00 EUR
|88,00 EUR
|12.584,00 EUR
|88,00 EUR
|14.520,00 EUR
|88,00 EUR
|4.664,00 EUR
|88,00 EUR
|8.800,00 EUR
|88,00 EUR
|47.432,00 EUR
|88,50 EUR
|6.283,50 EUR
|88,50 EUR
|5.310,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|88,3941 EUR
|574.561,7000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
18.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100228 18.08.2025 CET/CEST