EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Arne Schneider, Verkauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.08.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Arne
Nachname(n):Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
88,50 EUR29.382,00 EUR
89,10 EUR4.276,80 EUR
89,20 EUR29.703,60 EUR
89,20 EUR4.727,60 EUR
89,20 EUR3.211,20 EUR
89,00 EUR6.408,00 EUR
89,00 EUR16.198,00 EUR
89,00 EUR17.622,00 EUR
89,10 EUR4.989,60 EUR
88,00 EUR39.776,00 EUR
88,00 EUR16.808,00 EUR
88,00 EUR5.280,00 EUR
88,00 EUR10.912,00 EUR
88,00 EUR32.824,00 EUR
88,00 EUR70.400,00 EUR
89,10 EUR10.068,30 EUR
89,10 EUR18.621,90 EUR
89,10 EUR5.702,40 EUR
89,10 EUR13.365,00 EUR
89,10 EUR4.455,00 EUR
89,10 EUR7.395,30 EUR
88,30 EUR8.035,30 EUR
88,30 EUR6.887,40 EUR
88,30 EUR4.415,00 EUR
88,30 EUR4.415,00 EUR
88,30 EUR2.560,70 EUR
88,30 EUR29.050,70 EUR
88,30 EUR32.935,90 EUR
88,50 EUR3.628,50 EUR
89,00 EUR4.717,00 EUR
88,50 EUR8.496,00 EUR
88,50 EUR17.700,00 EUR
88,00 EUR12.584,00 EUR
88,00 EUR14.520,00 EUR
88,00 EUR4.664,00 EUR
88,00 EUR8.800,00 EUR
88,00 EUR47.432,00 EUR
88,50 EUR6.283,50 EUR
88,50 EUR5.310,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
88,3941 EUR574.561,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet:http://www.elmos.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100228 18.08.2025 CET/CEST

