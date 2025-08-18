Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Ukraine-Gipfel in Alaska

Die Amerikaner haben längst einen eigenen Begriff für dieses Trauerspiel geschaffen, das er auch bei seiner Zollpolitik zeigt: "TACO - Trump always chickens out". Was sich etwa mit "Trump kneift immer im letzten Moment" übersetzen lässt, beschreibt ein Muster: Der US-Präsident inszeniert eine große Show und stellt großspurig Forderungen, nur, um im letzten Moment doch zurückzuziehen. Putin dürfte das gewusst haben, als der US-Präsident ihm ein Ultimatum stellte. Die Einladung zurück auf das diplomatische Parkett nahm der dennoch dankbar an. Und hier zeigt sich genau das Problem an Trumps sogenannter Außenpolitik: Er liefert gute Bilder, mehr aber nicht. Und auf denen sehen auch Diktatoren, Kriegstreiber und Autokraten gut aus./yyzz/DP/zb