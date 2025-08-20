DAX-FLASH: Verluste erwartet nach Nasdaq-Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt unterhalb seiner Charthürde bei 24.500 Punkten auf Schlingerkurs. Am Mittwochmorgen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn auf 24.291 Punkte und damit ein halbes Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Damit entfernt sich der Dax auch wieder etwas weiter von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Im US-Handel hatten am Dienstagabend vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Der Nasdaq 100 korrigierte bei deutlichen Verlusten des Schwergewichts Nvidia an seine 21-Tage-Linie. Am Mittwoch stehen weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite spannende Ereignisse auf der Agenda./ag/zb