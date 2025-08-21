DAX - Mit weiterer bearisher Tageskerze
ING Markets · Uhr
Morning Call vom 21.08.2025
Hier Morning Mail abonnieren
onvista Premium-Artikel
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeHerr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Rheinmetall, Renk und HensoldtDie drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
DAX - Vor Ausbruch nach unten?
gnubreWgestern, 10:11 Uhr · ING Markets
DAX - Ukraine-Verhandlungen im Fokus
gnubreW19. Aug. · ING Markets
DAX - Widerstand um 24.500 Punkte hält weiter
gnubreW18. Aug. · ING Markets
DAX - Trump-Putin-Gipfel in Alaska
gnubreW15. Aug. · ING Markets
DAX - Bearishe Divergenzen
gnubreW14. Aug. · ING Markets