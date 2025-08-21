EQS-AFR: VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VOLKSBANK WIEN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
21.08.2025 / 08:18 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.volksbankwien.at/vbw_hjfb2025
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.volksbankwien.at/vbw_hjfb2025_e
21.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VOLKSBANK WIEN AG
|Dietrichgasse 25
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|volksbankwien.at
|Ende der Mitteilung
2186734 21.08.2025 CET/CEST