Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Delticom AG - von Montega AG

21.08.2025 / 14:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Delticom AG

     Unternehmen:               Delticom AG
     ISIN:                      DE0005146807

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.08.2025
     Kursziel:                  5,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann; Bastian Brach

H1: Delticom steigert Umsatz mit Profitabilitätseinbußen

Delticom hat am 14.08. den Bericht zum ersten Halbjahr vorgelegt.

Starke Top-Line-Entwicklung in schwierigem Marktumfeld: Delticom hat im
zweiten Quartal zuvor erzielte Kosteneinsparungen an seine Kunden
weitergegeben und konnte dadurch das starke Wachstum des Auftaktquartals im
Q2 noch weiter steigern. Sowohl Verkaufsvolumen als auch Umsatz legten im
ersten Halbjahr zweistellig zu, während der europäische Gesamtmarkt laut
ETRMA einen Rückgang der Volumina verzeichnete (H1/25: -1% yoy; Q2/25: -4%
yoy). Bei einem GMV von 285,4 Mio. EUR (+10,4% yoy), stieg der Umsatz um
11,6% yoy auf 236,5 Mio. EUR an. Im weiteren Jahresverlauf könnten hohe
Antidumpingzölle auf chinesische Reifen zu Angebotsengpässen und erhöhten
Preisen führen. Möglicherweise rückwirkende Zölle könnten ab Mitte September
gelten, sodass Delticom plant, seine Bestände für die Wintersaison bis zum
erwarteten Inkrafttreten aufzustocken.

Margendruck durch Mix-Effekte und Währungseffekten: Ergebnisseitig führten
die weitergereichten Kosteneinsparungen sowie negative Auswirkungen des
Länder- und Produktmixes zu sinkenden Bruttomargen auf Quartals- und
Halbjahressicht, die das Umsatzwachstum größtenteils kompensierten. Der
Bruttogewinn lag somit nach sechs Monaten bei 57,4 Mio. EUR (+2,4% yoy). Das
EBITDA sank hingegen um 32,3% yoy auf 5,3 Mio. EUR (Vj.: 7,8 Mio. EUR).
Ausschlaggebend war hier insbesondere ein negatives Währungsergebnis i.H.v.
-1,5 Mio. EUR (Vj.: 0,0 Mio. EUR) aufgrund der Entwicklung des US-Dollars.
Adjustiert um FX-Effekte wäre die sbA-Quote (22,0%; -0,6PP yoy) ebenso wie
die Personalaufwandsquote (2,4%; -0,9PP yoy) rückläufig gewesen, was den
Erfolg der Kosteneinsparungen zeigt. Unterhalb des EBITDA führte eine
außerplanmäßige Abschreibung von Vorräten nach einer Vertragsanpassung im
Plattformgeschäft i.H.v. 1,2 Mio. EUR zu einem negativen EBIT von -0,6 Mio.
EUR (Vj.: 2,8 Mio. EUR).

Fazit: Delticom konnte im Sommerreifengeschäft ein zweistelliges Wachstum
verzeichnen, sodass zum Übertreffen der Umsatz-Guidance ein H2 auf
Vorjahresniveau ausreicht. Zum Erreichen der Jahresziele wird der Fokus im
zweiten Halbjahr indes verstärkt auf der Profitabilität liegen. Zudem
könnten sich mögliche Aufholeffekte des US-Dollars positiv auswirken. Wir
bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und das Kursziel i.H.v. 5,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4e3503adbf08a8bd9434677d8726e36f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2187136 21.08.2025 CET/CEST

