Original-Research: Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu Delticom AG Unternehmen: Delticom AG ISIN: DE0005146807 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2025 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Bastian Brach H1: Delticom steigert Umsatz mit Profitabilitätseinbußen Delticom hat am 14.08. den Bericht zum ersten Halbjahr vorgelegt. Starke Top-Line-Entwicklung in schwierigem Marktumfeld: Delticom hat im zweiten Quartal zuvor erzielte Kosteneinsparungen an seine Kunden weitergegeben und konnte dadurch das starke Wachstum des Auftaktquartals im Q2 noch weiter steigern. Sowohl Verkaufsvolumen als auch Umsatz legten im ersten Halbjahr zweistellig zu, während der europäische Gesamtmarkt laut ETRMA einen Rückgang der Volumina verzeichnete (H1/25: -1% yoy; Q2/25: -4% yoy). Bei einem GMV von 285,4 Mio. EUR (+10,4% yoy), stieg der Umsatz um 11,6% yoy auf 236,5 Mio. EUR an. Im weiteren Jahresverlauf könnten hohe Antidumpingzölle auf chinesische Reifen zu Angebotsengpässen und erhöhten Preisen führen. Möglicherweise rückwirkende Zölle könnten ab Mitte September gelten, sodass Delticom plant, seine Bestände für die Wintersaison bis zum erwarteten Inkrafttreten aufzustocken. [Abbildung] Margendruck durch Mix-Effekte und Währungseffekten: Ergebnisseitig führten die weitergereichten Kosteneinsparungen sowie negative Auswirkungen des Länder- und Produktmixes zu sinkenden Bruttomargen auf Quartals- und Halbjahressicht, die das Umsatzwachstum größtenteils kompensierten. Der Bruttogewinn lag somit nach sechs Monaten bei 57,4 Mio. EUR (+2,4% yoy). Das EBITDA sank hingegen um 32,3% yoy auf 5,3 Mio. EUR (Vj.: 7,8 Mio. EUR). Ausschlaggebend war hier insbesondere ein negatives Währungsergebnis i.H.v. -1,5 Mio. EUR (Vj.: 0,0 Mio. EUR) aufgrund der Entwicklung des US-Dollars. Adjustiert um FX-Effekte wäre die sbA-Quote (22,0%; -0,6PP yoy) ebenso wie die Personalaufwandsquote (2,4%; -0,9PP yoy) rückläufig gewesen, was den Erfolg der Kosteneinsparungen zeigt. Unterhalb des EBITDA führte eine außerplanmäßige Abschreibung von Vorräten nach einer Vertragsanpassung im Plattformgeschäft i.H.v. 1,2 Mio. EUR zu einem negativen EBIT von -0,6 Mio. EUR (Vj.: 2,8 Mio. EUR). Fazit: Delticom konnte im Sommerreifengeschäft ein zweistelliges Wachstum verzeichnen, sodass zum Übertreffen der Umsatz-Guidance ein H2 auf Vorjahresniveau ausreicht. Zum Erreichen der Jahresziele wird der Fokus im zweiten Halbjahr indes verstärkt auf der Profitabilität liegen. Zudem könnten sich mögliche Aufholeffekte des US-Dollars positiv auswirken. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und das Kursziel i.H.v. 5,00 EUR.