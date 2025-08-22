Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Anleihe
The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe

22.08.2025 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group verhandelt Übernahme im Pharma-Plattformbereich und prüft Aufstockung der Anleihe Düsseldorf, 22. August 2025. Die The Platform Group AG („TPG“, ISIN: DE000A2QEFA1) befindet sich derzeit in vertieften Gespräche zur Übernahme von drei Gesellschaften, welche Plattformen im Pharmabereich betreiben. Seit dem Jahr 2021 ist TPG durch die Beteiligung ApoNow bereits im Pharmabereich aktiv und plant, diesen Bereich künftig deutlich auszubauen. Entsprechende Absichtserklärungen wurden im August 2025 unterzeichnet. Die zu erwerbenden Gesellschaften haben ihren Sitz in Deutschland, Österreich sowie Tschechien. Ein Abschluss entsprechender Kaufverträge wird im September 2025 angestrebt. Im Falle eines Abschlusses würde sich die Umsatz- und Ertragslage der TPG signifikant verändern: Die Übernahme der drei Gesellschaften würde – nach einem Closing – zu einem erwarteten zusätzlichen jährlichen Umsatzvolumen im niedrigen dreistelligen Millionen–Euro-Betrag führen, dies bei einer EBITDA-Marge von 4-6 %. Der Kaufpreis wird im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Zur Umsetzung der o.g. Transaktionen und Finanzierung dieser wird TPG eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834) prüfen.

Kontakt:

Investor Relations
Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com

Ende der Insiderinformation

22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail:ir@the-platform-group.com
Internet:https://the-platform-group.com/
ISIN:DE000A2QEFA1
WKN:A2QEFA
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID:2187314
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187314 22.08.2025 CET/CEST

Platform Group
