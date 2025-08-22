Wenig Bewegung beim Dax erwartet - Powell-Rede im Fokus

Der Dax dürfte am Freitag vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag wenig verändert in den Handel starten.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.253 Punkte.Im bisherigen Wochenverlauf hat sich im Dax mit einem moderaten Abschlag wenig getan. Das Rekordhoch von Mitte Juli ist bei 24.639 Punkten etwas weiter weg, bleibt aber in Reichweite. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am Freitag ebenfalls 0,2 Prozent schwächer erwartet.

Vor der Powell-Rede um 16.00 Uhr beim Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming herrsche Anspannung, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor gut einer Woche sei einer Zinssenkung in den Vereinigten Staaten im September eine Chance von 90 Prozent zugemessen worden - inzwischen seien es nach stärkeren Einkaufsmanager-Daten und restriktiven Kommentaren nur noch etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern etwas Hoffnung genommen worden.

US-Börsen mit Verlusten

Nach den jüngsten Rekorden und vor erwarteten geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Die zunächst etwas deutlicheren Auftaktverluste verringerten sich nach robusten Konjunkturdaten. Das Hauptaugenmerk ist aber bereits auf Freitag gerichtet, denn US-Notenbankchef Jerome Powell wird dann auf der Notenbankenkonferenz in Jackson Hole reden. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,34 Prozent tiefer auf 44.785 Punkten. Zwei Tage zuvor war er noch über 45.200 Zähler auf ein Rekordhoch geklettert.

Uneinheitliche Bewegungen an asiatischen Börsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Mit Spannung wird an den Märkten auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim Treffen der Währungshüter in Jackson Hole am Nachmittag gewartet. Entscheidend dürften dabei Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung in den USA im September sein.

In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen um 0,3 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 1,2 Prozent.

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 114 (130) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 15,00 (14,50) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STRATEC AUF 51 (50) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 69 (71) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 10 (11) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT HENSOLDT AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 88 EUR

CITIGROUP HEBT RENK AUF 'NEUTRAL'

ZIEL 61 EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 114 (118) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)