EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.



1. Emittent: SBO AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: T. Rowe Price Group, Inc.

Sitz: Baltimore, Maryland

Staat: United States

4. Namen der Aktionäre: T. Rowe Price Associates, Inc.

T. Rowe Price International Ltd.

5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

3,99 %

0,00 %

3,99 %

16 000 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

4,12 %



4,12 %

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000946652 639 482 3,99 % Subsumme A 639 482 3,99 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 T. Rowe Price Group, Inc. 2 T. Rowe Price Associates, Inc. 1 3 T. Rowe Price International Ltd. 2

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

-