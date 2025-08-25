EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
SBO AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
25.08.2025 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: SBO AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: T. Rowe Price Group, Inc.
Sitz: Baltimore, Maryland
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre: T. Rowe Price Associates, Inc.
T. Rowe Price International Ltd.
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: T. Rowe Price Group, Inc.
Sitz: Baltimore, Maryland
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre: T. Rowe Price Associates, Inc.
T. Rowe Price International Ltd.
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
3,99 %
|
0,00 %
|
3,99 %
|
16 000 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
4,12 %
|
4,12 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000946652
|639 482
|3,99 %
|Subsumme A
|639 482
|3,99 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|T. Rowe Price Group, Inc.
|2
|T. Rowe Price Associates, Inc.
|1
|3
|T. Rowe Price International Ltd.
|2
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
-
25.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2187862 25.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Strauchelnder Chip-HerstellerUS-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Experten nicht begeistertheute, 14:20 Uhr · dpa-AFX
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu22. Aug. · dpa-AFX
US-Regierung hält zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX