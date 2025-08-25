HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Hellofresh ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand fündig geworden. Fabien Simon soll den Posten zum 15. September übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Er folgt auf Christian Gärtner, der im Juni seinen Weggang angekündigt hatte. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender bei JDE Peet's, einem weltweit führenden Unternehmen für Kaffee und Tee mit Sitz in Amsterdam./nas/stk
