Nach der zuletzt moderaten Verlustserie hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholungskurs begeben. In der ersten Handelsstunde stieg der Dax in der Spitze um gut ein halbes Prozent und überschritt kurzzeitig die Marke von 24.200 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte in der Spitze um knapp ein Prozent auf 30.743 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,5 Prozent aufwärts.

Die vergangenen drei Tage in Folge hatte der Dax jeweils moderat nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gerutscht. Damit habe sich die Lage des Leitindex etwas verschlechtert, stellten die Experten der Landesbank Helaba fest. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

Delivery-Hero-Aktie: Zickzack nach Zahlen

Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr sein operatives Ergebnis überraschend deutlich gesteigert. Dass die Kunden mehr bestellten, sorgte für Auftrieb. Aber auch Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte in den sechs Monaten bis Ende Juni um fast 71 Prozent auf 411 Millionen Euro hoch, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich konnte Delivery Hero seinen konzernweiten Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbieren.Bereits am Vorabend hatte der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg wegen negativer Währungseffekte seine Jahresprognose für das operative Ergebnis auf 900 bis 940 Millionen reduziert (alte Prognose: 975 bis 1.025 Millionen Euro). Zugleich wurde der Konzern beim Gesamtumsatz der Segmente optimistischer, dieser soll nun 2025 auf vergleichbarer Fläche um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent anziehen (alte Prognose: 17 bis 19 Prozent).

Nach anfänglich deutlichen Gewinnen drehte der Kurs in der ersten Handelsstunde kurz ins Minus, um dann erneut zu drehen. Zuletzt notierte die Aktie rund anderthalb Prozent über dem Vortages-Schlusskurs.

ProSieben Sat.1 im Plus – Berlusconi-Konzern vor Mehrheit

Die Berlusconi-Familie steht vor der Mehrheit beim deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1. Der tschechische Finanzinvestor PPF will seinen Anteil von knapp 15,7 Prozent an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) verkaufen. Nachdem MFE nach Ablauf der ersten Angebotsfrist schon eine Beteiligung von 43,6 Prozent gemeldet hatte, dürfte ihr Anteil damit auf fast 60 Prozent wachsen.

Die ProSieben-Aktien gewann in der ersten Handelsstunde gut zwei Prozent auf bis zu 8,24 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)