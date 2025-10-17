Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 17.10.2025

Dax startet deutlich schwächer in den Handel und fällt unter 24.000 Punkte

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Belastet von negativen Vorgaben der US-Börsen dürfte der Dax am Freitag auf Talfahrt gehen. Nach leichten Gewinnen am Vortag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel nun ein Minus von 1,2 Prozent auf 23.974 Punkte

Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem Börsenschluss in Europa in die Verlustzone gerutscht. Die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken verschreckte die Anleger an der Wall Street, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten. "Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück. Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken ist ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Noch vor etwas mehr als einer Woche war der Dax, vom KI-Boom getrieben, auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkten geklettert. Der wieder verstärkt aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgte aber für eine Korrektur. Seither kämpfte das deutsche Börsenbarometer gegen ein weiteres Absacken an. Dass die Anleger vorsichtig sind, dürfte nicht überraschen, denn im bisherigen Jahresverlauf ist der Dax per Donnerstagsschluss bereits um knapp 22 Prozent gestiegen.

USA:  Schwächer

Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer allenfalls eine Randnotiz.

Die Börsen belasten weiterhin die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.952- 0,65 Prozent
S&P 5006.629- 0,63 Prozent
Nasdaq 22.562- 0,47 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA sorgten für Zurückhaltung. Auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drückten weiter auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,3 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,6 Prozent nach und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 1,3 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22544.596- 1,30 Prozent
Hang Seng25.888- 1,60 Prozent
CSI 3004.613-  1,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future130,55- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,55+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen3,95+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1713- 0,14  Prozent
Dollar in Yen149,93+ 0,47 Prozent
Euro in Yen175,62+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent61,05 USD- 0,29  USD
WTI57,44 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 53 (51) EUR - 'OUTPERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 86 (87) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 54 (55) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 42 (43) EUR - 'SECTOR PERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
Ö
Ölpreis Brent
AMD
N
NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
ASML
LVMH
N
Nikkei
JP Morgan
Deutsche Börse
ASML Holding (ADR)
Kering
Ö
Ölpreis WTI
H
Hang Seng
Euro / Yen (Yenkurs)
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
$
US Dollar/Japanischer Yen
Exosens
029 Group
Deutsche Börse ADR
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 15.10.2025
Dax setzt Erholung nach Powell-Kommentaren fort15. Okt. · onvista
Dax setzt Erholung nach Powell-Kommentaren fort
Dax Vorbörse 16.10.2025
Dax startet unverändert in den Handel - Quartalsberichte im Fokusgestern, 08:18 Uhr · onvista
Dax startet unverändert in den Handel - Quartalsberichte im Fokus
Dax Vorbörse 13.10.2025
Dax startet deutlich erholt in den Handelstag13. Okt. · onvista
Dax startet deutlich erholt in den Handelstag
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden