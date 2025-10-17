Belastet von negativen Vorgaben der US-Börsen dürfte der Dax am Freitag auf Talfahrt gehen. Nach leichten Gewinnen am Vortag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel nun ein Minus von 1,2 Prozent auf 23.974 Punkte

Der US-Aktienmarkt war am Donnerstag nach dem Börsenschluss in Europa in die Verlustzone gerutscht. Die Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken verschreckte die Anleger an der Wall Street, nachdem zwei Häuser Probleme mit Krediten bekanntgegeben hatten. "Die Angst vor einer neuen Krise ist zurück. Und mit den Problemen der beiden Regionalbanken ist ein neuer potenzieller Krisenauslöser dazugekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Noch vor etwas mehr als einer Woche war der Dax, vom KI-Boom getrieben, auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkten geklettert. Der wieder verstärkt aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgte aber für eine Korrektur. Seither kämpfte das deutsche Börsenbarometer gegen ein weiteres Absacken an. Dass die Anleger vorsichtig sind, dürfte nicht überraschen, denn im bisherigen Jahresverlauf ist der Dax per Donnerstagsschluss bereits um knapp 22 Prozent gestiegen.

USA: Schwächer

Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer allenfalls eine Randnotiz.

Die Börsen belasten weiterhin die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 45.952 - 0,65 Prozent &P 500 6.629 - 0,63 Prozent Nasdaq 22.562 - 0,47 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA sorgten für Zurückhaltung. Auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drückten weiter auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,3 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,6 Prozent nach und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 1,3 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 44.596 - 1,30 Prozent Hang Seng 25.888 - 1,60 Prozent CSI 300 4.613 - 1,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 130,55 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,55 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 3,95 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 61,05 USD - 0,29 USD WTI 57,44 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 53 (51) EUR - 'OUTPERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 86 (87) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 54 (55) EUR - 'SECTOR PERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 42 (43) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX